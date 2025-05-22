Над регионами России за ночь сбили 105 украинских беспилотников

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Силы ПВО сбили 105 украинских дронов над регионами России за ночь. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
По данным ведомства, 35 беспилотников было ликвидировано над территорией Московского региона, 14 — над Орловской областью, 12 — над Курской областью, 11 — над Белгородской областью, 10 — над Тульской областью, девять — над Калужской областью, семь — над Воронежской областью, по три БПЛА уничтожены над территориями Липецкой и Смоленской областей и один — над территорией Брянской области. Иных подробностей в Минобороны России не привели.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова