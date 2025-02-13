Богомаз: Брянская область отражает атаку беспилотников

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Брянская область подверглась атаке вражеских беспилотников. Об этом рассказал губернатор региона Александр Богомаз в своем telegram-канал.
«Уважаемые земляки! Наши защитники отражают вражескую атаку с применением БПЛА по территории Брянской области», — пишет градоначальник.
Богомаз отметил, что силы ПВО Минобороны РФ ведут работу по обнаружению и ликвидации вражеских дронов.
Ранее «Радио 1» писало об уничтожении в Киеве одного из крупнейших производств беспилотников. Координаты для удара были предоставлены хакерами.
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