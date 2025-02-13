Президент США Трамп поддержал идею отказать Украине в членстве в НАТО

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Президент США Дональд Трамп поддержал идею отказать Украине в членстве в НАТО. Об этом американский лидер заявил на своем выступлении в Белом доме.
Свое согласие Трамп дал на комментария главы Пентагона Пита Хегсета. Он заявил, что членство Украины в НАТО является маловероятным и непрактичным.
Американский президент согласился с идеей снятия вопроса о вхождении страны в альянс. При этом Трамп предположил, что российская сторона еще задолго до президентства Владимира Путина решила не допустить Украину в НАТО.
Напомним, что в среду 12 февраля Дональд Трамп провел телефонные переговоры с российским лидером и Владимиром Зеленским. Оба подтвердили готовность перейти к переговорному процессу и дали задание своим командам разработать план диалога по урегулированию украинского конфликта.
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Американский президент согласился с идеей снятия вопроса о вхождении страны в альянс. При этом Трамп предположил, что российская сторона еще задолго до президентства Владимира Путина решила не допустить Украину в НАТО.
Напомним, что в среду 12 февраля Дональд Трамп провел телефонные переговоры с российским лидером и Владимиром Зеленским. Оба подтвердили готовность перейти к переговорному процессу и дали задание своим командам разработать план диалога по урегулированию украинского конфликта.
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Иван Мусатов