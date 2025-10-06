«Увещевания закончились»: В Госдуме пообещали силовой ответ ВСУ

06 октября 2025, 18:25

Депутат Колесник заявил о возможности удара по ВСУ ракетой «Орешник»

Фото: Istock/3DSculptor

Депутат Госдумы Андрей Колесник заявил, что российские военные могут нанести удар баллистической ракетой «Орешник» по бойцам ВСУ в Белгородской области.





В беседе с «NEWS.ru» Колесник подчеркнул, что для защиты приграничья необходимо выявлять и уничтожать огневые точки противника.

«Я думаю, что в Генштабе уже разработаны планы: отодвигать серую зону, а также наносить тяжёлые массированные удары. Вразумлять кого-то нет смысла, противника нужно уничтожать. Вразумление можно применять к детям, но с той стороны находятся взрослые люди, и их могут вразумить только «Искандер», «Кинжал» и «Орешник», которых они боятся», — высказался политик.