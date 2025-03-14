Reuters: США начнут поставлять Украине модернизированные бомбы GLSDB

Президент России Владимир Путин заявил, что Россия согласна на 30-дневное перемирие, однако есть множество важных вопросов, которые необходимо решить. Об этом он сообщил на пресс-конференции по итогам встречи со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко.