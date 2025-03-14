Reuters: США начнут поставлять Украине модернизированные бомбы GLSDB

Фото: iStock/Yaraslau Mikheyeu
США хотят возобновить поставки на Украину оружия дальнего действия, в результате чего Киев получит модернизированные бомбы GLSDB. Об этом пишет Reuters.
По данным источника агентства, модернизированные бомбы были применены на испытательных стрельбах в последние недели. Их использование на поле боя может случиться уже в ближайшие дни, так как запасы уже находятся в Европе. В последний раз это оружие использовалось Украиной несколько месяцев назад. Боеприпасы предоставят Киеву на фоне новостей о том, что в стране закончились запасы американских ракет ATACMS.
Еще в мае прошлого года Reuters писало об эффективности российских средств радиоэлектронной борьбы против GLSDB. О первом сбитом снаряде данного типа Минобороны РФ сообщило 28 марта 2023 года.
Читайте также:
Администрация Трампа ввела новые ограничения на нефть и газ из РФ
Железняк: Украина закупит у Болгарии российское оборудование для Хмельницкой АЭС
Киев получил от Канады 1,7 млрд долларов из доходов от замороженных активов РФ
Еще в мае прошлого года Reuters писало об эффективности российских средств радиоэлектронной борьбы против GLSDB. О первом сбитом снаряде данного типа Минобороны РФ сообщило 28 марта 2023 года.
Читайте также:
Администрация Трампа ввела новые ограничения на нефть и газ из РФ
Железняк: Украина закупит у Болгарии российское оборудование для Хмельницкой АЭС
Киев получил от Канады 1,7 млрд долларов из доходов от замороженных активов РФ
Иван Мусатов