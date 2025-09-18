Беспилотники атаковали НПЗ в Салавате
В Салавате произошло ЧП на крупном нефтеперерабатывающем заводе «Газпром нефтехим Салават». Как сообщил глава региона Радий Хабиров, предприятие подверглось атаке двух беспилотников самолётного типа.
По его информации, один из дронов успешно отразили силы охраны, второй взорвался на территории завода, вызвав пожар. Над предприятием поднялся густой чёрный дым, который заметили местные жители, пишет Telegram-канал Baza.
К счастью, по предварительным данным, пострадавших и погибших нет. В настоящий момент на месте работают специальные службы – пожарные и аварийные бригады. Степень повреждений и причины инцидента выясняются.
Власти контролируют ситуацию и обещают держать жителей в курсе событий.
Читайте также: