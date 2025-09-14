Достижения.рф

Зеленский назвал удары по российским НПЗ «наиболее эффективными санкциями»

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский назвал удары по нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ) России одной из самых эффективных мер давления на Москву. Об этом он сообщил в своём вечернем обращении, опубликованном в соцсетях.



Глава киевского режима назвал удары по российским заводам, терминалам и нефтебазам «наиболее эффективными и действующими санкциями».

Также Зеленский подчеркнул, что такие удары якобы серьёзно сказываются на экономической стабильности России и её способности вести военные действия.

ВСУ продолжают регулярно совершать атаки на объекты российской нефтегазовой отрасли, что, в частности, приводит к остановке аэропортов и многочисленным пожарам.

Анастасия Чинкова

