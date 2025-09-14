Зеленский назвал удары по российским НПЗ «наиболее эффективными санкциями»

14 сентября 2025, 20:21

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский назвал удары по нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ) России одной из самых эффективных мер давления на Москву. Об этом он сообщил в своём вечернем обращении, опубликованном в соцсетях.