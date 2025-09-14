Зеленский назвал удары по российским НПЗ «наиболее эффективными санкциями»
Владимир Зеленский назвал удары по нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ) России одной из самых эффективных мер давления на Москву. Об этом он сообщил в своём вечернем обращении, опубликованном в соцсетях.
Глава киевского режима назвал удары по российским заводам, терминалам и нефтебазам «наиболее эффективными и действующими санкциями».
Также Зеленский подчеркнул, что такие удары якобы серьёзно сказываются на экономической стабильности России и её способности вести военные действия.
ВСУ продолжают регулярно совершать атаки на объекты российской нефтегазовой отрасли, что, в частности, приводит к остановке аэропортов и многочисленным пожарам.
