Запад предупредил Киев о риске «зайти слишком далеко» в ударах по российским НПЗ
Западные партнёры Украины проявляют осторожность в отношении любых действий, которые могут повлиять на глобальные поставки нефти и топлива. Об этом сообщает агентство Bloomberg в материале, посвящённом недавним атакам ВСУ на российские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ).
В публикации подчёркивается, что кампания Киева по нанесению ударов по российским предприятиям вряд ли получает поддержку со стороны западных союзников. К тому же, для Киева существует риск зайти слишком далеко, что может привести к росту мировых цен на топливо и обострению отношений с Европой и США, где инфляция и экономический рост остаются приоритетами.
Таким образом, западные страны стремятся сбалансировать поддержку Украины с необходимостью сохранять стабильность на глобальных энергетических рынках.
