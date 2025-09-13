Запад предупредил Киев о риске «зайти слишком далеко» в ударах по российским НПЗ

13 сентября 2025, 15:03

Bloomberg: Украина рискует зайти слишком далеко в ударах по НПЗ в России

Фото: iStock/kodda

Западные партнёры Украины проявляют осторожность в отношении любых действий, которые могут повлиять на глобальные поставки нефти и топлива. Об этом сообщает агентство Bloomberg в материале, посвящённом недавним атакам ВСУ на российские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ).