ВСУ стали активно использовать зенитные комплексы против российских самолетов
ВСУ с конца 2023 года активно используют против российских истребителей Су-34 и Су-35 ударные ракеты зенитно ракетных комплексов (ЗРК) С-200, SAMP/T и Patriot. Об этом ТАСС сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе РФ.
По данным источника, за полтора года российские системы противовоздушной обороны успешно перехватили около 20 зенитных ракет, выпущенных по самолетам Воздушно-космических сил на сверхзвуковой скорости — от 870 до 1178 м/с.
Противник пытается атаковать российские истребители с помощью ракет С-200, а также ракет 5В28, SAMP/T французского производства и MIM-104D американского производства.
