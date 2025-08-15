ВСУ стали активно использовать зенитные комплексы против российских самолетов

15 августа 2025, 11:28

ТАСС: ВСУ используют ракеты ЗРК С-200 и Patriot против российских самолетов

Фото: iStock/TebNad

ВСУ с конца 2023 года активно используют против российских истребителей Су-34 и Су-35 ударные ракеты зенитно ракетных комплексов (ЗРК) С-200, SAMP/T и Patriot. Об этом ТАСС сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе РФ.