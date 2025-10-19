Беспилотники атаковали пять муниципалитетов Белгородчины
Пять населенных пунктов Белгородской области пострадали от нападений украинских вооруженных сил. Один человек получил ранения, сообщил в своем Телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.
На автодороге Грушевка—Борисовка в Волоконовском районе FPV-дрон повредил припаркованный автомобиль. В результате водитель получил осколочное ранение ноги. Пострадавшего госпитализировали в Валуйскую центральную районную больницу, где ему оказали медицинскую помощь.
В селе Вознесеновка Шебекинского округа вследствие нападения дрона поврежден личный транспорт. В Уразово Валуйского округа беспилотник нанес повреждения крыше жилого дома, а в Грайвороне пострадал автомобиль.
Кроме того, обломки сбитого беспилотника упали на частную территорию в населенном пункте Верхняя Покровка Красногвардейского района, разрушив одну хозяйственную постройку, повредив стекла трактора и еще одного здания.
