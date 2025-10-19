Беспилотники атаковали пять муниципалитетов Белгородчины

19 октября 2025, 23:50

Гладков сообщил о последствиях очередной атаки на Белгородскую область

Фото: istockphoto / shcherbak volodymyr

Пять населенных пунктов Белгородской области пострадали от нападений украинских вооруженных сил. Один человек получил ранения, сообщил в своем Телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.