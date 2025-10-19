ВСУ используют британские спутники для управления морскими БПЛА
Украинские военные применяют для управления безэкипажными морскими катерами в Черном море спутниковую систему британской компании OneWeb. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на силовые структуры.
По информации источника агентства, российским бойцам удалось захватить один из дронов ВМС Украины, на котором боевики установили терминал OneWeb. Оборудование, как утверждается, интегрировано в систему управления морскими дронами и сейчас служит дублирующим каналом наряду с основной системой — американским Starlink.
В силовых ведомствах отметили различия между Starlink и OneWeb: первая опирается на тысячи низкоорбитальных спутников, вторая — на спутники средней околоземной орбиты. Это даёт больший охват одним спутником, но требует более сложных и, соответственно, дорогих пользовательских терминалов.
Ранее, 17 октября, Минобороны России заявило, что за неделю ВС РФ уничтожили шесть безэкипажных катеров ВСУ в акватории Черного моря, а силы Черноморского флота ликвидировали украинские морские дроны.
