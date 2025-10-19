ВСУ используют британские спутники для управления морскими БПЛА

19 октября 2025, 22:34

РИА Новости: ВСУ управляют морскими БПЛА с помощью спутников OneWeb Британии

Фото: istockphoto/Michele Ursi

Украинские военные применяют для управления безэкипажными морскими катерами в Черном море спутниковую систему британской компании OneWeb. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на силовые структуры.