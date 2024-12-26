Беспилотники атаковали Волгоградскую область

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Обломки одного из сбитых украинских беспилотников в Волгоградской области упали на территории промпредприятия. Об этом заявил глава российского региона Андрей Бочаров, его слова приводит администрация региона в Telegram-канале.
По его словам, в ночь на 26 декабря дежурные средства противовоздушной обороны отразили атаку вражеских беспилотников на регион. Глава области подчеркнул, что в результате нападения дронов никто не пострадал. Также нет повреждений среди гражданских и военных объектов.
Ранее в Минобороны РФ заявили, что в течение прошедшей ночи дежурные силы противовоздушной обороны России успешно нейтрализовали пять беспилотных летательных аппаратов ВСУ. Три БПЛА были сбиты над Волгоградской областью, один — над Воронежской областью, а еще один — над Белгородской областью.
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«Обломки одного БПЛА упали на территорию промпредприятия в Котовском районе, не затронув основные пункты производства и не вызвав возгорание. На месте работают оперативные службы», — рассказал Бочаров.
Ранее в Минобороны РФ заявили, что в течение прошедшей ночи дежурные силы противовоздушной обороны России успешно нейтрализовали пять беспилотных летательных аппаратов ВСУ. Три БПЛА были сбиты над Волгоградской областью, один — над Воронежской областью, а еще один — над Белгородской областью.
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Элина Позднякова