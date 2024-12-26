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На фронтах специальной военной операции продолжаются активные боевые действия, особенно в Херсонском, Запорожском и Угледарском районах, где российские войска ведут атаки на украинские позиции и сохраняют контроль над стратегически важными территориями. О последних событиях на других направлениях расскажет «Радио 1».
Курская область
За последние сутки в Курской области было уничтожено 230 бойцов ВСУ. В Суджанском районе противник продолжает оказывать сопротивление, проводя контратаки. Бойцы группировки «Север» успешно отразили семь таких атак. Отступающие бойцы позволили продвинуться российским войскам в районах Леонидова, Куриловки и Гуева.
В Курской области ВСУ отчаянно пытаются удержать захваченные позиции в Суджанском районе, бросая на убой новые и только что отмобилизованные подразделения в соответствии с требованиями Зеленского и Сырского, а также последние элитные силы, отмечает канал «Северный ветер».
Названы суточные потери ВСУ в зоне СВО
Херсонское направление
На Херсонском направлении наблюдается нарастающая активность российских войск. Беспилотники круглосуточно выполняют боевые задачи, нанося удары по пунктам временной дислокации и технике противника. Согласно последним данным, ВСУ активно перебрасывают свои резервы в этот район, опасаясь возможного прорыва российских сил. Усиление обороны со стороны украинских войск может свидетельствовать о подготовке к крупномасштабному столкновению.
Запорожское направление
На Запорожском направлении поступают сообщения о попытках контратак со стороны ВСУ в районе Каменского. Российские войска продолжают удерживать занятые позиции, обеспечивая стабильный контроль над рубежами. В Ореховском районе идут позиционные бои, где подразделения ВС РФ добиваются тактических успехов, создавая условия для дальнейшего продвижения.
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Торецкое направление
В Торецке продолжаются интенсивные бои в городской черте. В районе шахты украинские силы предпринимают контратаки в окрестностях центрального рынка. В ходе боевых действий активно используются артиллерия, дроны и авиация, что свидетельствует о высокой напряженности на этом участке фронта.
В Северном микрорайоне Часова Яра продолжаются ожесточенные бои за завод огнеупоров. Линия фронта остается без значительных изменений, однако интенсивные городские столкновения подчеркивают важность данного объекта.
Краснолиманское направление
На Краснолиманском направлении продолжаются активные боевые действия за село Терны. По последним данным, российские силы контролируют от половины до двух третей территории населённого пункта. Наступление проходит в сложных условиях и сталкивается с серьёзным сопротивлением со стороны противника.
Купянское направление
К северу от Купянска российские войска продолжают наступление в районе посёлка Двуречная, одновременно укрепляя свои позиции на западном берегу реки Оскол. На южных рубежах идут бои в окрестностях Загрызово и Зеленого Гая, а также продолжается зачистка районов вокруг Лозовой. Российские подразделения успешно закрепляются на достигнутых рубежах.
Харьковское направление
На Харьковском фронте фиксируются позиционные бои. В районе Волчанска активно действуют диверсионно-разведывательные группы с обеих сторон. В окрестностях Липцев противник предпринял контратаку на населённый пункт Глубокое, однако она была успешно отражена. Также сообщается о боестолкновениях в направлении Дергачей.
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Анастасия Хохлова