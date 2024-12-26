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ПВО России уничтожила 5 украинских беспилотников за ночь

Фото: istockphoto/bbsferrari

Фото: istockphoto/bbsferrari

В течение прошедшей ночи дежурные силы противовоздушной обороны России успешно нейтрализовали пять беспилотных летательных аппаратов ВСУ. Об этом проинформировало Минобороны РФ.
Три БПЛА были сбиты над Волгоградской областью, один — над Воронежской областью, а еще один — над Белгородской областью. Иных подробностей в российском военном ведомстве не привели.

По данным Минобороны России, беспилотники были запущены с целью совершения террористической атаки на объекты РФ.



ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.

Боевики ВСУ расстреляли в Селидово мать с ребенком. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#вс рф
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Боевики ВСУ расстреляли в Селидово мать с ребенком
Беженка Николаенко рассказала, как ВСУ расстреляли в Селидово мать с ребенком
26 декабря 2024, 07:00

Фото: istockphoto/Liudmila Chernetska

Боевики ВСУ в Селидово расстреляли мать с ребенком. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на Елену Николаенко, уехавшую из города из-за боевых действий.
Николаенко рассказала, что в городе была тропинка, по которой мама с ребенком проходили постоянно, так как у них бабушка жила в своем доме неподалеку. Они шли, и в этот момент ребенок вырвался и побежал, а на другой стороне, в девятиэтажках, находились военные, которых она назвала «хохлами». По ее словам, они стреляли во всех подряд, не обращая внимания на возраст. Это касалось и детей, и пожилых людей. Елена добавила, что мать бросилась за ребенком, после чего украинские военные сначала открыли огонь перед ними.

«Она же испугалась, догнала его — и давай же его собой закрывать. Ну и они ее пристрелили, застрелили. А он же — опять бежать. Они его положили», — добавила собеседница агентства.

Женщина пояснила, что инцидент произошел в начале октября, мальчику было 12-13 лет. Она также сообщила, что на следующий день их сосед пополз к телам, но его также расстреляли украинские военные.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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Марочко: ВС РФ прорвали оборону ВСУ в Харьковской области и заняли Старицу
26 декабря 2024, 06:57

Фото: istockphoto/IherPhoto

Российские войска прорвали оборону ВСУ в районе Старицы Харьковской области и продолжают наступление вдоль реки Северский Донец. Об успехе сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
«В ходе активных боевых действий нашим войскам удалось прорвать линию обороны противника и занять населенный пункт Старица. Несмотря на то, что на отдельных участках еще идет зачистка, ВС РФ продолжили продвижение вдоль реки Северский Донец», — отметил Марочко в комментарии для ТАСС.
Эксперт подчеркнул, что прорыв обороны позволил значительно расширить зону контроля ВС РФ на этом участке фронта, а также открыл новые возможности для маневренных операций.

Ранее «Радио 1» передавало, что МЧС Казахстана опубликовало список граждан, погибших при крушении ссамолета Embraer 190 авиакомпании AZAL (Azerbaijan Airlines) в Актау.

Помимо этого сообщалось, что ролик RT про Деда Мороза на Украине набрал более миллиона просмотров за сутки. В нем поднималась тема мобилизации в стране, а Дед Мороз противопоставляется Святому Миколаю.

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На Западе рассказали о крахе логистики ВСУ в зоне СВО
Историк Келин: переброска сил не спасет ВСУ от развала на юго-востоке Украины
26 декабря 2024, 05:41

Фото: istockphoto/Diy13

Переброска сил ВСУ в район Красноармейска (Покровска) не способна спасти украинские войска от катастрофы, заявил военный историк Фриц Келин в статье для издания Neue Zürcher Zeitung.
«Железнодорожный узел в Покровске был главным пунктом снабжения Украины в Донбассе. С тех пор как этот узел был заблокирован российским огнем, оборона украинцев на юго-восточном участке фронта рушится», — указал историк.
Келин отметил, что проблемы украинской армии связаны не только с логистическими ударами, но и с решением Киева создавать новые бригады вместо укрепления уже существующих.

При этом ранее экс-министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина может напасть на Россию, если не станет членом НАТО.

Вечером 25 декабря «Радио 1» передавало, что украинские спецслужбы завезли в Россию петарды со взрывчаткой мгновенного действия.

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Стало известно, что выборы на Украине могут разрушить страну
Экс-президент Порошенко: выборы на Украине могут разрушить государство
26 декабря 2024, 04:02

Фото: istockphoto/reflection_art

На Украине проведение президентских выборов может серьезно ослабить страну. Такое мнение выразил бывший президент страны Петр Порошенко в эфире «5 канала».
Порошенко считает, что любые призывы к голосованию в текущей ситуации представляют угрозу для государства. Агитация за выборы может быть связана с интересами России, уверен он.

«Мы можем из-за этих процессов потерять Украину», — заявил экс-президент, подчеркивая, что политическая борьба может разрушить государство изнутри.
Ранее сообщалось, что Байден приказал США продолжать наращивать поставки оружия Украине пока он у власти. Текущий президент собирается влить огромное количество ресурсов в оборону Киева, несмотря на усиливающееся противостояние этим решениям внутри США.

17 декабря Порошенко заявил о критической ситуации на фронте, утверждая, что положение Вооруженных сил Украины (ВСУ) никогда не было столь тяжелым, как сейчас.

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#украина
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Байден приказал США продолжать наращивать поставки оружия Украине пока он у власти
26 декабря 2024, 02:14

Джозеф Байден (Фото: kremlin.ru)

Президент США Джо Байден приказал Пентагону продолжать увеличивать поставки вооружений на Украину.
В заявлении Байдена, которое распространила пресс-служба Белого дома в среду, говорится, что за последние месяцы Вашингтон предоставил Украине сотни противоракет и тысячи артиллерийских снарядов. Помощь планируется расширить в ближайшее время.

Байден подчеркнул, что США будут работать над укреплением обороны Киева, несмотря на усиливающееся противостояние.

«Я поручил Министерству обороны США продолжить наращивать поставки вооружений Украине, и Соединенные Штаты будут и далее неустанно работать над тем, чтобы укрепить позиции Украины по мере того, как она обороняется от российских сил», — заявил президент.
Ранее помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что до середины января 2025 года Украина получит дополнительные поставки, включая ракеты-перехватчики. По данным Пентагона, с начала президентства Байдена Соединенные Штаты выделили военную помощь на сумму $63,5 млрд.

Известно, что 24 декабря Байден утвердил оборонный бюджет США на сумму 895 миллиардов долларов.

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#поставки
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Дроны ВСУ атаковали Белгородскую область, есть ущерб
Гладков: атака БПЛА ВСУ оставила несколько сел в Белгородской области без света
26 декабря 2024, 01:46

Фото: istockphoto/bbsferrari

ВСУ атаковали села Грайворонского округа Белгородской области с использованием беспилотников.
В результате сбросов взрывных устройств была повреждена линия электропередачи, сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков в своем официальном Telegram-канале.

Без электричества остались жители нескольких сел, включая Гору-Подол, Глотово, Козинку, Новостроевку-Первую, а также отселенные населенные пункты Безымено и Новостроевку-Вторую.

Аварийные бригады готовы приступить к восстановлению энергоснабжения, но работы начнутся только после получения согласования от Министерства обороны РФ.

Ранее «Радио 1» передавало, что стало известно о новом оружии ВСУ в зоне СВО.

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На Украине сообщили о взрывах в Павлограде на фоне воздушной тревоги

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#telegram
#Вячеслав Гладков
#всу
#рф
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На Украине сообщили о взрывах в Павлограде на фоне воздушной тревоги
25 декабря 2024, 23:03

Фото: istockphoto/aapsky

Взрывы на фоне сигнала воздушной тревоги звучат в украинском Павлограде под Днепропетровском, передают журналисты издания «Страна.ua». Публикация сделана в Telegram-канале.
«Сообщают о взрывах в Павлограде Днепропетровской области», — гласит пост.
На 22:08 по Москве тревога была под Днепропетровском, Харьковом, Сумами и Черниговом.

С утра Минцифры Украины проинформировало о сигнале воздушной тревоги по всей республике. Сначала он прозвучал лишь в нескольких регионах.

Кроме того, тревога объявлялась в 6:43 по Москве после чего была отменена в большей части украинских субъектов.

Перед этим стало известно, чем пользуются боевики ВСУ в зоне спецоперации.

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Стало известно о новом оружии ВСУ в зоне СВО
«Известия»: боевики ВСУ пользуются в зоне СВО американскими дробовиками М26 MAAS
25 декабря 2024, 22:45

Фото: istockphoto/SolidMaks

Американские подствольные дробовики с 12-м калибром М26 MAAS используются боевиками ВСУ в зоне российской спецоперации на Украине. Об этом пишут «Известия», ссылаясь на инструктора по боевой подготовке Владимира Стародуба.
«Дрон достаточно легко подбить — например, отстрелить хоть одну лопасть, и он начнет падать. Лучше, конечно, длинноствольное оружие. У нас есть прекрасные гладкоствольные ружья. Это надежное оружие. Они показали себя очень эффективными именно против FPV-дронов, их нужно закупать. Нужна, например, «Сайга», у которой много вариантов — и с длинным стволом, и с более короткими. Это десятизарядное оружие», — прокомментировал собеседник.
Известно, что указанное вооружение применялось в Ираке и Афганистане. Им взламывали двери, использовали для нелегальных боеприпасов.

Перед этим украинские мужчины-нелегалы рассказали немецкому телевидению подробности происходящего на Украине. Собеседники отказались защищать действующую власть.

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NTV: украинские мужчины считают свою страну тюрьмой и бегут из нее
25 декабря 2024, 22:25

Фото: istockphoto/Motortion

Украинцы бегут от коррумпированной киевской власти, не желая ее защищать и считая свою страну «тюрьмой». Об этом журналистам немецкого телеканала NTV рассказали мужчины-нелегалы с Украины.
«Они хватают людей и отправляют их на войну. Это рабство», — считает Сергей Жгорольский, добавляя, что не собирается вставать на защиту страны, где правят олигархи, а не народ.
Второй собеседник, Богдан Хорольский, поддерживает своего соотечественника, он считает, что защищать коррумпированную власть — бессмысленно. По его словам, украинцы опустошены, и сражаются принудительно.

«Закрытые границы превратили Украину в тюрьму для мужчин», — добавил он.

Жгорольскому 32 года, а Хорольскому — 23. Оба не собираются возвращаться на родину.

Мобилизацию на Украине объявили 24 февраля 2022 года.

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#украина
#война
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#конфликт
#новости
#мобилизация
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