ПВО России уничтожила 5 украинских беспилотников за ночь

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В течение прошедшей ночи дежурные силы противовоздушной обороны России успешно нейтрализовали пять беспилотных летательных аппаратов ВСУ. Об этом проинформировало Минобороны РФ.
Три БПЛА были сбиты над Волгоградской областью, один — над Воронежской областью, а еще один — над Белгородской областью. Иных подробностей в российском военном ведомстве не привели.
По данным Минобороны России, беспилотники были запущены с целью совершения террористической атаки на объекты РФ.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.
Боевики ВСУ расстреляли в Селидово мать с ребенком. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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По данным Минобороны России, беспилотники были запущены с целью совершения террористической атаки на объекты РФ.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.
Боевики ВСУ расстреляли в Селидово мать с ребенком. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова