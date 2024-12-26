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Дроны ВСУ атаковали Белгородскую область, есть ущерб

Гладков: атака БПЛА ВСУ оставила несколько сел в Белгородской области без света
Фото: istockphoto/bbsferrari

Фото: istockphoto/bbsferrari

ВСУ атаковали села Грайворонского округа Белгородской области с использованием беспилотников.
В результате сбросов взрывных устройств была повреждена линия электропередачи, сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков в своем официальном Telegram-канале.

Без электричества остались жители нескольких сел, включая Гору-Подол, Глотово, Козинку, Новостроевку-Первую, а также отселенные населенные пункты Безымено и Новостроевку-Вторую.



Аварийные бригады готовы приступить к восстановлению энергоснабжения, но работы начнутся только после получения согласования от Министерства обороны РФ.

Ранее «Радио 1» передавало, что стало известно о новом оружии ВСУ в зоне СВО.

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#рф
Байден приказал США продолжать наращивать поставки оружия Украине пока он у власти
26 декабря 2024, 02:14

https://radio1.ru/news/politika/baiden-utverdil-oboronnii-byudzhet-ssha-na-summu-895-milliardov-dollarov/

Президент США Джо Байден приказал Пентагону продолжать увеличивать поставки вооружений на Украину.
В заявлении Байдена, которое распространила пресс-служба Белого дома в среду, говорится, что за последние месяцы Вашингтон предоставил Украине сотни противоракет и тысячи артиллерийских снарядов. Помощь планируется расширить в ближайшее время.

Байден подчеркнул, что США будут работать над укреплением обороны Киева, несмотря на усиливающееся противостояние.

«Я поручил Министерству обороны США продолжить наращивать поставки вооружений Украине, и Соединенные Штаты будут и далее неустанно работать над тем, чтобы укрепить позиции Украины по мере того, как она обороняется от российских сил», — заявил президент.
Ранее помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что до середины января 2025 года Украина получит дополнительные поставки, включая ракеты-перехватчики. По данным Пентагона, с начала президентства Байдена Соединенные Штаты выделили военную помощь на сумму $63,5 млрд.

Известно, что 24 декабря Байден утвердил оборонный бюджет США на сумму 895 миллиардов долларов.

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Дроны ВСУ атаковали Белгородскую область, есть ущерб

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#ракеты
#джо
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На Украине сообщили о взрывах в Павлограде на фоне воздушной тревоги
25 декабря 2024, 23:03

Фото: istockphoto/aapsky

Взрывы на фоне сигнала воздушной тревоги звучат в украинском Павлограде под Днепропетровском, передают журналисты издания «Страна.ua». Публикация сделана в Telegram-канале.
«Сообщают о взрывах в Павлограде Днепропетровской области», — гласит пост.
На 22:08 по Москве тревога была под Днепропетровском, Харьковом, Сумами и Черниговом.

С утра Минцифры Украины проинформировало о сигнале воздушной тревоги по всей республике. Сначала он прозвучал лишь в нескольких регионах.

Кроме того, тревога объявлялась в 6:43 по Москве после чего была отменена в большей части украинских субъектов.

Перед этим стало известно, чем пользуются боевики ВСУ в зоне спецоперации.

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#конфликт
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Стало известно о новом оружии ВСУ в зоне СВО
«Известия»: боевики ВСУ пользуются в зоне СВО американскими дробовиками М26 MAAS
25 декабря 2024, 22:45

Фото: istockphoto/SolidMaks

Американские подствольные дробовики с 12-м калибром М26 MAAS используются боевиками ВСУ в зоне российской спецоперации на Украине. Об этом пишут «Известия», ссылаясь на инструктора по боевой подготовке Владимира Стародуба.
«Дрон достаточно легко подбить — например, отстрелить хоть одну лопасть, и он начнет падать. Лучше, конечно, длинноствольное оружие. У нас есть прекрасные гладкоствольные ружья. Это надежное оружие. Они показали себя очень эффективными именно против FPV-дронов, их нужно закупать. Нужна, например, «Сайга», у которой много вариантов — и с длинным стволом, и с более короткими. Это десятизарядное оружие», — прокомментировал собеседник.
Известно, что указанное вооружение применялось в Ираке и Афганистане. Им взламывали двери, использовали для нелегальных боеприпасов.

Перед этим украинские мужчины-нелегалы рассказали немецкому телевидению подробности происходящего на Украине. Собеседники отказались защищать действующую власть.

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«Это рабство»: сбежавшие с Украины мужчины рассказали о происходящем в стране
NTV: украинские мужчины считают свою страну тюрьмой и бегут из нее
25 декабря 2024, 22:25

Фото: istockphoto/Motortion

Украинцы бегут от коррумпированной киевской власти, не желая ее защищать и считая свою страну «тюрьмой». Об этом журналистам немецкого телеканала NTV рассказали мужчины-нелегалы с Украины.
«Они хватают людей и отправляют их на войну. Это рабство», — считает Сергей Жгорольский, добавляя, что не собирается вставать на защиту страны, где правят олигархи, а не народ.
Второй собеседник, Богдан Хорольский, поддерживает своего соотечественника, он считает, что защищать коррумпированную власть — бессмысленно. По его словам, украинцы опустошены, и сражаются принудительно.

«Закрытые границы превратили Украину в тюрьму для мужчин», — добавил он.

Жгорольскому 32 года, а Хорольскому — 23. Оба не собираются возвращаться на родину.

Мобилизацию на Украине объявили 24 февраля 2022 года.

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#конфликт
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В США отреагировали на массированный ракетный удар по Украине
Келлог: США полны решимости принести мир на Украину
25 декабря 2024, 22:05

Фото: istockphoto/Sinenkiy

Вашингтон готов принести мир на Украину, пишут обозреватели The Hill, ссылаясь на спецпосланника новоизбранного президента США Дональда Трампа по Украине Кита Келлога. Таким образом Келлог раскритиковал российский массированный ракетный удар по республике.
«Мир внимательно следит за действиями обеих сторон. США более, чем когда-либо полны решимости принести мир в регион», — сказал он.
Перед этим сообщалось, что боевики ВСУ 55 раз за сутки атаковали Белгородскую область при помощи дронов.

Президент России Владимир Путин предлагал Киеву завершить конфликт на Украине летом 2024 года, однако там не согласились на предложенный вариант. В частности, Украина должна отказаться от членства в НАТО, вывести войска с территорий РФ, а также публично признать свой безъядерный статус.

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#украина
#сша
#война
#сво
#конфликт
#россия
#новости
#дональд трамп
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В ДНР рассказали о последних событиях в зоне СВО
Эксперт Гагин: почти вся жилая зона Курахово в ДНР освобождена от боевиков ВСУ
25 декабря 2024, 21:49

Фото: istockphoto/Diy13

Почти вся жилая зона Курахово в Донбассе освобождена от украинских боевиков, рассказал телеканалу «Россия» аналитик Ян Гагин.
«Если говорить о Курахово, то здесь стоит поподробнее сказать о том, что на данный момент практически вся жилая зона города освобождена от противника…» — прокомментировал он.
Собеседник подчеркнул, что неонацисты превратили городскую ТЭЦ «в неприступную крепость», где сосредоточены их личный состав и техника.

Гагин заключил, что полное освобождение Курахово от вражеских сил будет зависеть от того, как быстро бойцы ВС РФ смогут выбить националистов из ТЭЦ.

Перед этим были названы три натовские страны, которые не готовы противостоять России.

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#конфликт
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Названы три не готовые противостоять России страны НАТО
Independent: главы трех стран НАТО признали, что не готовы противостоять РФ
25 декабря 2024, 21:34

Фото: istockphoto/Michele Ursi

Три натовские страны, а именно, Финляндия, Эстония и Латвия не готовы противостоять России, пишут обозреватели издания Independent. Уточняется, что их оборонная промышленность попросту не справляется.
По мнению латвийского лидера Эдгара Ринкевича, нельзя надеяться на вложения Вашингтона в Европу в прежнем объеме. Вместе с тем указывается, что Европа не в состоянии «защитить себя» без американской поддержки.

«Мы помогаем Украине, чем можем, но во многих случаях мы уже находимся на пределе наших возможностей», — сказал Ринкевич.
Страны коллективного Запада стали помогать киевскому режиму на фоне российской спецоперации в Донбассе.

Перед этим стало известно суточное количество атак со стороны ВСУ на Белгородскую область.

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Военэксперт Матвийчук: массированный удар по Украине стал ответом на теракты
25 декабря 2024, 20:33

Фото: istockphoto/PavelRodimov

Массированный ракетный удар по Украине, сообщения о котором появились сегодня утром, 25 декабря, стал ответом России на многочисленные теракты киевского режима. Об этом заявил военный эксперт Анатолий Матвийчук. По его словам, обстрел также стал предупреждением для Владимира Зеленского.
«Думаю, это связано с предыдущими действиями ВСУ, с их терактами, которые Украина творила на территории России. Это предупреждение режиму Зеленского перед новогодними праздниками об уязвимости Украины перед нашими ударами», — отметил эксперт в беседе с NEWS.ru.
Матвийчук также подчеркнул, что массированный ракетный удар — это знак для киевского режима, чтобы тот задумался о будущем страны. Если Зеленский хочет мирного Нового года, добавил он, то ему следует «не рыпаться» минимум до конца новогодних каникул.

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В Белгородской области назвали суточное количество атак со стороны ВСУ
Гладков: ВСУ за сутки атаковали Белгородскую область с помощью БПЛА 55 раз
25 декабря 2024, 20:26

Фото: istockphoto/dk_photos

Боевики ВСУ за прошлые сутки атаковали Белгородскую область дронами свыше 50 раз, удары нанесены по 11 районам, проинформировал губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
«Над Алексеевским муниципальным округом системой ПВО сбиты 10 беспилотников… Город Белгород атакован беспилотником самолётного типа… В Белгородском районе по сёлам Вергилевка, Журавлевка и Красный Хутор выпущено 17 боеприпасов в ходе трех обстрелов и совершены атаки две БПЛА самолётного типа», — добавил чиновник.
Перед этим стало известно о стремительном продвижении российских войск на южнодонецком направлении. Как уточняло РИА Новости, у бойцов ВС РФ имеется инициатива, позволяющая обращать противника в бегство.

Российская спецоперация на Украине продолжается, противник атакует приграничные территории РФ.

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