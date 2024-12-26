Дроны ВСУ атаковали Белгородскую область, есть ущерб

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ВСУ атаковали села Грайворонского округа Белгородской области с использованием беспилотников.
В результате сбросов взрывных устройств была повреждена линия электропередачи, сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков в своем официальном Telegram-канале.
Без электричества остались жители нескольких сел, включая Гору-Подол, Глотово, Козинку, Новостроевку-Первую, а также отселенные населенные пункты Безымено и Новостроевку-Вторую.
Аварийные бригады готовы приступить к восстановлению энергоснабжения, но работы начнутся только после получения согласования от Министерства обороны РФ.
Ранее «Радио 1» передавало, что стало известно о новом оружии ВСУ в зоне СВО.
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Без электричества остались жители нескольких сел, включая Гору-Подол, Глотово, Козинку, Новостроевку-Первую, а также отселенные населенные пункты Безымено и Новостроевку-Вторую.
Аварийные бригады готовы приступить к восстановлению энергоснабжения, но работы начнутся только после получения согласования от Министерства обороны РФ.
Ранее «Радио 1» передавало, что стало известно о новом оружии ВСУ в зоне СВО.
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Мария Моисеева