Беспилотники ВСУ атакуют Воронеж и Липецкую область
Жители Воронежа и Липецкой области рассказывают об атаке беспилотников на их регионы. Этим поделились в telegram-канале Shot.
В Липецкой области прогремело не менее десяти взрывов. Предварительно, беспилотники пытаются ударить по комбинату НЛМК. По ним работает российское ПВО. На данный момент известно, что БПЛА летелеи со стороны Ельца.
В Воронежской области также взрывы из-за работы ПВО по дронам ВСУ. Три раза прогремело в Северном районе города в районе 23:00. Из-за этого сработала сигнализация в машинах и задрожали стекла в зданиях. По обоим случаям официальные источники пока никак не комментировали информацию о случившемся.
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