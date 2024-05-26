Фото: сайт Минобороны РФ
Российские войска успешно штурмовали позиции ВСУ и захватили пленных, расширив зону контроля за Работино на Ореховском направлении. Об этом сообщил в беседе с РИА Новости председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.
«Наша армия продолжает развивать успех на ореховском направлении, выдавливая противника. После освобождения Работино наши бойцы расширили зону контроля за его северными окраинами»,– сказал чиновник.Перед этим в Минобороны РФ сообщали об успехах группировки войск «Днепр», которая в середине мая выбила украинских неонацистов из населенного пункта Работино в Запорожской области.
Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, начатую в конце февраля 2022 года, по приказу президента России Владимира Путина. Конечная цель российских военных – прекратить геноцид мирного населения со стороны киевского режима.
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