Российские силы поразили склад с ракетами ATACMS в Днепропетровской области

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Российские войска нанесли удар по украинскому складу, на котором хранились ракеты ATACMS, об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в интервью для РИА Новости.
По словам Лебедева, в ночь на 26 мая взрывы прогремели в городе Павлоград Днепропетровской области. Местные жители сообщали о двух взрывах.
Лебедев подчеркнул, что после удара к военной части стянулись кареты скорой помощи. Также известно, что некоторых пострадавших пришлось эвакуировать не вертолётах.
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«Удары наносились в сторону войсковой части 3024 Национальной гвардии Украины... По данным Сопротивления, на этой неделе на территорию складов возле военной части привезли в трех КАМАЗах ракеты, по описанию похожие на м39 ATACMS», — объяснил собеседник агентства.
Лебедев подчеркнул, что после удара к военной части стянулись кареты скорой помощи. Также известно, что некоторых пострадавших пришлось эвакуировать не вертолётах.
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Евгения Парфентьева