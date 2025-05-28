Беспилотники ВСУ атаковали город Елец в Липецкой области
Город Елец в Липецкой области на данный момент находится под атакой украинских беспилотников. Об этом сообщает telegram-канал Mash.
«ВСУ атакуют беспилотниками Липецкую область. Мощные взрывы услышали жители города Елец», — говорится в сообщении.
В небе над городом сначала прозвучало два громких хлопка, а также наблюдались вспышки. Ранее в регионе была объявлена опасность атаки БПЛА с красным уровенем угрозы. Звук пролетов беспилотников слышен до сих пор. Предварительно, они направляются в сторону Рязани и других городов.