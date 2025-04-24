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Беспилотники ВСУ атаковали храм Новый Иерусалим в Белгородской области. Кадры публикует Telegram-канал SHOT.
По предварительным данным, украинские боевики нанесли удар по храму беспилотником «Баба Яга». В результате вражеской атаки начался пожар.
В настоящее время храм тушат спасатели и местные жители. Согласно предварительной информации, есть раненые.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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В настоящее время храм тушат спасатели и местные жители. Согласно предварительной информации, есть раненые.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова