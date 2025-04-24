Бойцы группировки войск «Центр» рассказали о восстановлении техники в зоне СВО

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Бойцы ремонтно-восстановительного батальона группировки войск «Центр» рассказали, как происходит эвакуация и восстановление поврежденной военной техники в зоне спецоперации.
Так, по данным «Известий», после отработки боевого задания рядом с РСЗО «Град» ударил украинский дрон, в результате чего у машины выбило окна и спустило колёса. Повреждённую технику оперативно привезли в гараж и приступили к ремонту.
Также российские бойцы могут чинить машины в местном цеху, что делает процесс быстрее. Теперь нет необходимости отправлять повреждённое вооружение на завод-изготовитель.
Тем временем морпехи ВС РФ смогли протестировать захваченную в Курской области вражескую БМП Bradley производства США и выявить ряд серьёзных недостатков, пишет RT.
Отмечается, что военные всегда осваивают трофейное оружие, чтобы изучить.
Другой боец СВО отметил, что у Bradley «привередливая пушка», которая работает на электрике. Как только появляется любая неисправность, остаётся машина на гусеничном ходу, то есть без вооружения.
Также военные ВС РФ не одобрили и проходимость американской БМП.
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«Всё делаем максимально быстро, тут по времени, я думаю, максимум день — всё будет снято», — рассказал механик Алексей Копылов.
Также российские бойцы могут чинить машины в местном цеху, что делает процесс быстрее. Теперь нет необходимости отправлять повреждённое вооружение на завод-изготовитель.
Тем временем морпехи ВС РФ смогли протестировать захваченную в Курской области вражескую БМП Bradley производства США и выявить ряд серьёзных недостатков, пишет RT.
Отмечается, что военные всегда осваивают трофейное оружие, чтобы изучить.
«Показываются их сильные и слабые стороны. Десантники-штурмовики должны уметь заводить технику, чтобы эвакуировать её с поля боя», — объяснил один из офицеров.
Другой боец СВО отметил, что у Bradley «привередливая пушка», которая работает на электрике. Как только появляется любая неисправность, остаётся машина на гусеничном ходу, то есть без вооружения.
Также военные ВС РФ не одобрили и проходимость американской БМП.
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Элина Позднякова