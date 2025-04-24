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Стало известно о попытках ВСУ ввести в заблуждение российских военных

ТАСС: ВСУ хотят ввести в заблуждение ВС России по обстановке в Сумской области
Фото: iStock/Diy13

Фото: iStock/Diy13

Украинские подразделения психологической борьбы пытаются обмануть российские войска, распространяя ложные данные о ситуации в Сумской области, сообщили ТАСС в российских силовых структурах.
Противник публикует ролики об отсутствии укреплений, обвиняя в этом коррупцию бывшего руководства региона. Цель — заманить российские силы вглубь территории и вынудить к отступлению.

По данным силовых структур, украинские войска массово рассылают ложные координаты военных объектов, чтобы обвинить Россию в атаках на гражданскую инфраструктуру в западных СМИ. Однако планы ВСУ рушатся: насильно мобилизованные украинские солдаты отказываются выполнять приказы. Например, группы 21-й мотострелковой бригады не вышли на позиции из-за «больших потерь».

«Формальным поводом стали массовые потери второго батальона бригады, несколько рот которого числятся "пропавшими без вести"», — пояснил собеседник агентства.
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«Молился и верил»: Боец РФ с товарищем больше месяца держал оборону в Тарасовке под обстрелами ВСУ
KP.RU: Два бойца РФ 46 дней удерживали оборону в Тарасовке под обстрелами ВСУ
24 апреля 2025, 05:54

Фото: iStock/Leestat

Российский боец с позывным Беркут и его напарник 46 дней обороняли позиции в Тарасовке (ДНР) под непрерывными обстрелами ВСУ. Об этом Беркут рассказал военкору KP.RU Григорию Кубатьяну.
По словам военного, украинские силы десятки раз атаковали их позиции, используя дроны-камикадзе и беспилотники «Баба Яга». Несмотря на попытки противника вынудить бойцов отступить, группа удерживала занятый подвал, адаптируясь к тактике врага.

«Мы выдавливали противника, отталкивали его, закреплялись на его позициях. По подвалу, который мы заняли, били то (дроны) камикадзе, то «Баба яга» со сбросами. Сколько было ударов, мы не считали. Десятки», — признавался солдат.
Умер попавший под обстрел ВСУ российский военкор телеканала «Звезда»
Умер попавший под обстрел ВСУ российский военкор телеканала «Звезда»
Изначально в отряде было трое: боец Черкес получил ранение на подходе к укрытию, а позже выбыл Рыжий. В итоге Беркут объединился с сослуживцем из другого батальона, и вдвоём они продолжили сопротивление.

Беркут признался, что в критические моменты мысленно обращался к семье и молился — пересматривал фотографии близких и повторял, что обязан вернуться живым.

23 апреля стало известно, что подразделения группировки войск «Южная» взяли под контроль село Тарасовка в Донецкой Народной Республике (ДНР).

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Шойгу поделился деталями подготовки Европы к войне с Россией и назвал ее возможную дату
Шойгу: Страны Европы планируют завершить подготовку к войне с РФ к 2030 году
24 апреля 2025, 04:18

Сергей Шойгу (Фото: kremlin.ru)

К 2030 году Европа намерена завершить подготовку к возможной военной конфронтации с Россией. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу в интервью ТАСС.
«Вместе с тем поддерживающие их (представителей киевского режима) государства, несмотря на громкие заявления, не могут удовлетворить все требования Киева в военной сфере», — указал секретарь Совета Безопасности РФ.
По его словам, в странах ЕС уже развернута масштабная кампания, направленная на ускорение милитаризации. Шойгу отметил, что в европейских политических кругах открыто обсуждаются сроки потенциального столкновения — от трёх до пяти лет. Такие оценки, подчеркнул он, свидетельствуют о нарастании антироссийской риторики и практических шагов по наращиванию военного присутствия у границ РФ.

«В Европе разворачивается ничем не прикрытая кампания по подготовке к военному конфликту с Российской Федерацией. (...) Уже в 2030 году европейские политики и военные хотят быть готовы воевать с нами», — поделился Шойгу.
​Ранее сообщалось, ​что Дональд Трамп отказался дать прямой ответ на вопрос о возможном признании Крыма частью России, заявив, что его главная цель — завершение конфликта.

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Трамп высказался о малой вероятности встречи с Путиным в Саудовской Аравии
Трамп: Встреча с Путиным скорее всего состоится после поездки в Саудовскую Аравию
24 апреля 2025, 01:55

Фото: iStock/Sven Loeffler

Дональд Трамп заявил, что встреча с Владимиром Путиным в Саудовской Аравии маловероятна, однако не исключил её проведения позже. Об этом американский президент сообщил журналистам на пресс-конференции в Белом доме, передает РИА Новости.
Визит Трамп в Саудовскую Аравию, Объединенные Арабские Эмираты и Катар пройдет с 13 по 16 мая.

«Это возможно, но, скорее всего, нет. Я думаю, мы встретимся с ними вскоре после этого», — сказал Трамп в ответ на вопрос о встрече с Путиным в Саудовской Аравии.
Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что подготовка к возможной встрече лидеров двух стран ведётся, подчеркнув необходимость её продуктивности. Он также отметил, что урегулирование украинского кризиса невозможно без восстановления диалога между Москвой и Вашингтоном.

Напомним, 18 марта Путин и Трамп провели телефонный разговор, в ходе которого стороны договорились активизировать нормализацию отношений. В числе приоритетов были названы экономическое и энергетическое сотрудничество.

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#встреча
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Трамп ушел от ответа на вопрос о возможности признания Крыма российским со стороны США
Трамп не дал прямого ответа на вопрос о признании Крыма российской территорией
24 апреля 2025, 01:15

Дональд Трамп (Фото: kremlin.ru)

Дональд Трамп отказался дать прямой ответ на вопрос о возможном признании Крыма частью России, заявив, что его главная цель — завершение конфликта. Об этом он сообщил журналистам на видео, передает РИА Новости.
«Что же, все хорошо. Я просто хочу, чтобы война закончилась... У меня нет любимчиков», — заявил президент США.
Ранее сообщалось, военкор телеканала «Звезда» Никита Гольдин скончался в больнице утром 22 апреля после тяжелых ранений, полученных во время обстрела ВСУ 24 марта. Почти месяц медики пытались стабилизировать состояние Никиты, но спасти жизнь журналиста не удалось.

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Умер попавший под обстрел ВСУ российский военкор телеканала «Звезда»
«Красная звезда»: от ранений после обстрела ВСУ скончался военкор Никита Гольдин
24 апреля 2025, 01:05

Никита Гольдин (Фото: Telegram @zvezdanews)

Военкор телеканала «Звезда» Никита Гольдин скончался в больнице утром 22 апреля после тяжелых ранений, полученных во время обстрела ВСУ 24 марта. Об этом сообщила газета «Красная звезда» на своем официально сайте.
Почти месяц медики пытались стабилизировать состояние Никиты, но спасти жизнь журналиста не удалось. Уточняется, что Гольдин работал на телеканале с лета 2024 года. Коллектив приносит соболезнования близким погибшего и сожалеет, что такой прекрасный человек погиб.

«Никита работал в группе с нашим оператором Андреем Пановым и водителем съемочной группы Александром Сиркели. Вместе с ними находился корреспондент «Известий» Александр Федорчак. Боевики ударили по машине двумя реактивными снарядами HIMARS. Журналисты погибли», — отметили в Telegram-канале «Звезды».
Тогда подчеркивалось, что обстрел гражданского транспорта с журналистами стал еще одним эпизодом целенаправленных атак ВСУ на представителей СМИ.

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