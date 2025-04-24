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Украинские подразделения психологической борьбы пытаются обмануть российские войска, распространяя ложные данные о ситуации в Сумской области, сообщили ТАСС в российских силовых структурах.
Противник публикует ролики об отсутствии укреплений, обвиняя в этом коррупцию бывшего руководства региона. Цель — заманить российские силы вглубь территории и вынудить к отступлению.
По данным силовых структур, украинские войска массово рассылают ложные координаты военных объектов, чтобы обвинить Россию в атаках на гражданскую инфраструктуру в западных СМИ. Однако планы ВСУ рушатся: насильно мобилизованные украинские солдаты отказываются выполнять приказы. Например, группы 21-й мотострелковой бригады не вышли на позиции из-за «больших потерь».
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По данным силовых структур, украинские войска массово рассылают ложные координаты военных объектов, чтобы обвинить Россию в атаках на гражданскую инфраструктуру в западных СМИ. Однако планы ВСУ рушатся: насильно мобилизованные украинские солдаты отказываются выполнять приказы. Например, группы 21-й мотострелковой бригады не вышли на позиции из-за «больших потерь».
«Формальным поводом стали массовые потери второго батальона бригады, несколько рот которого числятся "пропавшими без вести"», — пояснил собеседник агентства.Читайте также:
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Мария Моисеева