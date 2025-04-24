Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ ПВО за ночь нейтрализовала 87 украинских БПЛА

ПВО за ночь нейтрализовала 87 украинских БПЛА

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Фото: iStock/Olena Bartienieva

В минувшую ночь дежурные средства противовоздушной обороны России успешно ликвидировали 87 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), запущенных с территории Украины. Об этом сообщает Министерство обороны Российской Федерации.
Согласно предоставленным данным, наибольшее количество беспилотников было уничтожено над Республикой Крым — 45 аппаратов. Также значительное число БПЛА было сбито в следующих регионах:

  • 10 — над Белгородской областью,
  • 10 — над Курской областью,
  • 8 — над Воронежской областью,
  • 4 — над Брянской областью,
  • 4 — над Липецкой областью,
  • 4 — над Нижегородской областью,
  • 2 — над Московским регионом.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.

Ранее стало известно, что российский боец с позывным Беркут и его напарник 46 дней обороняли позиции в Тарасовке (ДНР) под непрерывными обстрелами ВСУ. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

Стало известно о попытках ВСУ ввести в заблуждение российских военных

Трамп высказался о малой вероятности встречи с Путиным в Саудовской Аравии

Умер попавший под обстрел ВСУ российский военкор телеканала «Звезда»
#бпла
#всу
#обстрел
#пво
#дроны
Трамп: переговоры по Украине в Лондоне прошли хорошо
24 апреля 2025, 08:25

Дональд Трамп (Фото: kremlin.ru)

Президент США Дональд Трамп прокомментировал недавние переговоры по урегулированию конфликта на Украине, проведенные в Лондоне. Об этом пишет РИА Новости.
В беседе с журналистами он выразил уверенность, что обсуждения прошли успешно.

«Думаю, они прошли хорошо», — отметил Трамп.

Ранее он рассказал, что Россия готова к заключению сделки, теперь ключевым моментом является согласование условий с Владимиром Зеленским.

Однако Трамп не обошел стороной критику в адрес Зеленского. Он заявил, что его последние высказывания о Крыме могут негативно сказаться на мирных переговорах с Россией. По мнению президента США, ситуация на Украине остается критической, Зеленскому следует принять решение о мире, иначе он рискует потерять страну в течение трех лет.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Читайте также:

Шойгу оценил последствия ввода миротворцев на исторические территории РФ

ПВО за ночь нейтрализовала 87 украинских БПЛА

Шойгу поделился деталями подготовки Европы к войне с Россией и назвал ее возможную дату
#сша
#россия
#владимир путин
#президент
#ночь
#сделки
#операции
#лидер
#сво
#трамп
#шойгу
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Шойгу оценил последствия ввода миротворцев на исторические территории РФ
24 апреля 2025, 08:04

Сергей Шойгу (Фото: kremlin.ru)

Секретарь Совета безопасности Российской Федерации Сергей Шойгу в интервью ТАСС выразил серьезные опасения по поводу возможного ввода миротворческого контингента на территорию Украины.
Он отметил, что подобные действия могут привести к прямому столкновению НАТО с Россией и, как следствие, к Третьей мировой войне.

Шойгу подчеркнул, что «миротворцы» могут оказаться лишь прикрытием для контроля над украинскими территориями и ресурсами, и предложил называть их «интервентами» или «оккупантами». Он также указал на историческую угрозу развертывания НАТО на Украине, которая стала одной из причин начала специальной военной операции.

Секретарь Совбеза задался вопросом, что именно будут защищать эти «миротворцы», упомянув о поддержке нацистского режима и гонениях на русскоязычное население.

«Это не миротворческая миссия», — сделал вывод секретарь СБ.

По его мнению, возможно, именно поэтому страны, представляющие реальное мировое большинство, не проявляют особого интереса к участию в таких миротворческих инициативах.

Читайте также:

ПВО за ночь нейтрализовала 87 украинских БПЛА

Стало известно о попытках ВСУ ввести в заблуждение российских военных

«Молился и верил»: Боец РФ с товарищем больше месяца держал оборону в Тарасовке под обстрелами ВСУ
#страны
#нато
#всу
#рф
#пво
#шойгу
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Стало известно о попытках ВСУ ввести в заблуждение российских военных
ТАСС: ВСУ хотят ввести в заблуждение ВС России по обстановке в Сумской области
24 апреля 2025, 07:05

Фото: iStock/Diy13

Украинские подразделения психологической борьбы пытаются обмануть российские войска, распространяя ложные данные о ситуации в Сумской области, сообщили ТАСС в российских силовых структурах.
Противник публикует ролики об отсутствии укреплений, обвиняя в этом коррупцию бывшего руководства региона. Цель — заманить российские силы вглубь территории и вынудить к отступлению.

По данным силовых структур, украинские войска массово рассылают ложные координаты военных объектов, чтобы обвинить Россию в атаках на гражданскую инфраструктуру в западных СМИ. Однако планы ВСУ рушатся: насильно мобилизованные украинские солдаты отказываются выполнять приказы. Например, группы 21-й мотострелковой бригады не вышли на позиции из-за «больших потерь».

«Формальным поводом стали массовые потери второго батальона бригады, несколько рот которого числятся "пропавшими без вести"», — пояснил собеседник агентства.
Читайте также:

Мошенники стали обманывать ветеранов по схеме «особых выплат» в преддверии 9 мая

В России захотели ввести штрафы за сдачу в аренду жилья без договора

На лице умершего папы римского Франциска обнаружили жуткий синяк
#данные
#сми
#солдаты
#всу
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Молился и верил»: Боец РФ с товарищем больше месяца держал оборону в Тарасовке под обстрелами ВСУ
KP.RU: Два бойца РФ 46 дней удерживали оборону в Тарасовке под обстрелами ВСУ
24 апреля 2025, 05:54

Фото: iStock/Leestat

Российский боец с позывным Беркут и его напарник 46 дней обороняли позиции в Тарасовке (ДНР) под непрерывными обстрелами ВСУ. Об этом Беркут рассказал военкору KP.RU Григорию Кубатьяну.
По словам военного, украинские силы десятки раз атаковали их позиции, используя дроны-камикадзе и беспилотники «Баба Яга». Несмотря на попытки противника вынудить бойцов отступить, группа удерживала занятый подвал, адаптируясь к тактике врага.

«Мы выдавливали противника, отталкивали его, закреплялись на его позициях. По подвалу, который мы заняли, били то (дроны) камикадзе, то «Баба яга» со сбросами. Сколько было ударов, мы не считали. Десятки», — признавался солдат.
Умер попавший под обстрел ВСУ российский военкор телеканала «Звезда»
Умер попавший под обстрел ВСУ российский военкор телеканала «Звезда»
Изначально в отряде было трое: боец Черкес получил ранение на подходе к укрытию, а позже выбыл Рыжий. В итоге Беркут объединился с сослуживцем из другого батальона, и вдвоём они продолжили сопротивление.

Беркут признался, что в критические моменты мысленно обращался к семье и молился — пересматривал фотографии близких и повторял, что обязан вернуться живым.

23 апреля стало известно, что подразделения группировки войск «Южная» взяли под контроль село Тарасовка в Донецкой Народной Республике (ДНР).

Читайте также:

Шойгу поделился деталями подготовки Европы к войне с Россией и назвал ее возможную дату

В Белом доме подняли вопрос о снятии санкций с «Северного потока — 2»

«ЗвОнит» вместо «звонИт»: Филологи предсказали неизбежную смену нормы ударения в слове
#история
#днр
#всу
#ранение
#дроны
#сво
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Шойгу поделился деталями подготовки Европы к войне с Россией и назвал ее возможную дату
Шойгу: Страны Европы планируют завершить подготовку к войне с РФ к 2030 году
24 апреля 2025, 04:18

Сергей Шойгу (Фото: kremlin.ru)

К 2030 году Европа намерена завершить подготовку к возможной военной конфронтации с Россией. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу в интервью ТАСС.
«Вместе с тем поддерживающие их (представителей киевского режима) государства, несмотря на громкие заявления, не могут удовлетворить все требования Киева в военной сфере», — указал секретарь Совета Безопасности РФ.
По его словам, в странах ЕС уже развернута масштабная кампания, направленная на ускорение милитаризации. Шойгу отметил, что в европейских политических кругах открыто обсуждаются сроки потенциального столкновения — от трёх до пяти лет. Такие оценки, подчеркнул он, свидетельствуют о нарастании антироссийской риторики и практических шагов по наращиванию военного присутствия у границ РФ.

«В Европе разворачивается ничем не прикрытая кампания по подготовке к военному конфликту с Российской Федерацией. (...) Уже в 2030 году европейские политики и военные хотят быть готовы воевать с нами», — поделился Шойгу.
​Ранее сообщалось, ​что Дональд Трамп отказался дать прямой ответ на вопрос о возможном признании Крыма частью России, заявив, что его главная цель — завершение конфликта.

Читайте также:

Умер попавший под обстрел ВСУ российский военкор телеканала «Звезда»

Банк России рассказал, на какие банки чаще всего жалуются россияне

«Мальчик родился»: Невестка певицы Валерии Лиана Шульгина стала мамой во второй раз
#сергей шойгу
#европа
#страны
#меры
#интервью
#ес
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате