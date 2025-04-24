ПВО за ночь нейтрализовала 87 украинских БПЛА

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В минувшую ночь дежурные средства противовоздушной обороны России успешно ликвидировали 87 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), запущенных с территории Украины. Об этом сообщает Министерство обороны Российской Федерации.
Согласно предоставленным данным, наибольшее количество беспилотников было уничтожено над Республикой Крым — 45 аппаратов. Также значительное число БПЛА было сбито в следующих регионах:
Ранее стало известно, что российский боец с позывным Беркут и его напарник 46 дней обороняли позиции в Тарасовке (ДНР) под непрерывными обстрелами ВСУ. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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- 10 — над Белгородской областью,
- 10 — над Курской областью,
- 8 — над Воронежской областью,
- 4 — над Брянской областью,
- 4 — над Липецкой областью,
- 4 — над Нижегородской областью,
- 2 — над Московским регионом.
Ранее стало известно, что российский боец с позывным Беркут и его напарник 46 дней обороняли позиции в Тарасовке (ДНР) под непрерывными обстрелами ВСУ. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова