Беспилотники ВСУ атаковали Московский нефтеперерабатывающий завод
Собянин сообщил о падении БПЛА на московский НПЗ
Вооружённые силы Украины атаковали Москву беспилотниками. Обломки сбитого БПЛА упали на территорию Московского нефтеперерабатывающего завода (МНПЗ), сообщил в Телеграм-канале мэр столицы Сергей Собянин.
По словам градоначальника, в результате падения фрагментов беспилотника на НПЗ никто не пострадал. Ликвидацией последствий занимаются сотрудники экстренных служб.
«Силы ПВО продолжают отражать массовую атаку. Нескольким беспилотникам удалось достичь МНПЗ. Принимаются меры к ликвидации последствий», — написал Собянин.Кроме того, обломки БПЛА повредили торговый центр «Садовод» К настоящему моменту российские военные перехватили или уничтожили 42 беспилотника на подлёте к Москве.