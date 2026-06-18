Один человек погиб и двое пострадали при атаке ВСУ на Ростовскую область

18 июня 2026, 05:34

Фото: istockphoto/shcherbak volodymyr

Город Гуково подвергся массированной атаке беспилотников. Жертвой украинской агрессии стал один человек, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь в Телеграм-канале.





Обстоятельства смерти мирного жителя не уточняются. Вместе с тем два местных жителя получили ранения. Их госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.



Слюсарь добавил, что в результате атаки беспилотников повреждения получил тепловоз, а на территории двух коммерческих объектов вспыхнул пожар. На местах работают сотрудники экстренных служб.



«В настоящий момент воздушная атака продолжается. Беспилотная опасность сохраняется. Покиньте открытые участки улиц, зайдите в помещения, не подходите к окнам!» — добавил губернатор.