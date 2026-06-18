Силы ПВО за час сбили более 20 украинских беспилотников, летевших на Москву
Украинские вооружённые формирования пытаются атаковать Москву беспилотниками. Система ПВО отражает нападение.
Как сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Телеграм-канале, российские военные сбили 22 воздушных цели на подлёте к Москве. Два поста о результатах работы ПВО с разницей в полчаса могут свидетельствовать об интенсивности украинской атаки.
Ранее Минобороны опубликовало сводку о сбитых БПЛА над регионами России. В ночь на 17 июня силы ПВО перехватили или уничтожили 157 вражеских дронов самолетного типа.
Напомним, президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины с целью защиты русскоязычных жителей Донбасса. Москва утверждает, что они на протяжении восьми лет подвергались обстрелам и издевательствам со стороны киевского режима.
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