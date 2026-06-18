Силы ПВО за час сбили более 20 украинских беспилотников, летевших на Москву

18 июня 2026, 05:25

Собянин: силы ПВО сбили 22 дрона на подлёте к Москве

Фото: istockphoto/Terry Papoulias

Украинские вооружённые формирования пытаются атаковать Москву беспилотниками. Система ПВО отражает нападение.