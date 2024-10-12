Беспилотники ВСУ атаковали нефтебазу в Ровеньках ЛНР ночью

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Украинские беспилотники атаковали нефтебазу в городе Ровеньки ЛНР. Об этом сообщили в правительстве республики.
Отмечается, что минувшей ночью десять дронов атаковали нефтебазу в Ровеньках. Дежурными средствами ПВО восемь из них были успешно сбиты, однако два всё же достигли цели. В результате на нефтебазе произошло возгорание одного из топливных резервуаров.
Силами МЧС России к 07:00 утра огонь был ликвидирован. От атаки никто не пострадал, ущерб, нанесённый инфраструктуре, оценивается.
При этом, в ходе ликвидации возгорания ВСУ предприняли ещё несколько попыток ударить по предприятию.
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Силами МЧС России к 07:00 утра огонь был ликвидирован. От атаки никто не пострадал, ущерб, нанесённый инфраструктуре, оценивается.
При этом, в ходе ликвидации возгорания ВСУ предприняли ещё несколько попыток ударить по предприятию.
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Анастасия Чинкова