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Беспилотники ВСУ атаковали нефтебазу в Ровеньках ЛНР ночью

БПЛА ночью атаковали нефтебазу в Ровеньках ЛНР, произошло возгорание
12 октября 2024, 13:35
Фото: iStock/Nikolay Tsuguliev

Фото: iStock/Nikolay Tsuguliev

Украинские беспилотники атаковали нефтебазу в городе Ровеньки ЛНР. Об этом сообщили в правительстве республики.
Отмечается, что минувшей ночью десять дронов атаковали нефтебазу в Ровеньках. Дежурными средствами ПВО восемь из них были успешно сбиты, однако два всё же достигли цели. В результате на нефтебазе произошло возгорание одного из топливных резервуаров.

Силами МЧС России к 07:00 утра огонь был ликвидирован. От атаки никто не пострадал, ущерб, нанесённый инфраструктуре, оценивается.



При этом, в ходе ликвидации возгорания ВСУ предприняли ещё несколько попыток ударить по предприятию.

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#пожар
#беспилотник
#атака
Киевляне массово сдают билеты на «Океан Эльзы» после облавы военкомов
12 октября 2024, 13:22

Фото: istockphoto/Sergii Kolesnikov

Украинцы решили лишний раз не рисковать и перепродают билеты на оставшиеся концерты популярной группы «Океан Эльзы». К этому их побудила массовая облава на уклонистов, устроенная сотрудниками ТЦК (территориальный центр комплектования, аналог военкомата - прим. ред.) во время выступления коллектива.
Ближайшие концерты пройдут во Дворце спорта с 12 по 16 октября, напоминает украинское издание «Страна.ua». Киевляне в последний момент пытаются сбыть билеты по заниженной стоимости. В объявлениях обещают уступить билеты за полцены. Очевидно, многих напугали кадры облавы, устроенной киевскими военкомами во время предыдущего концерта, которые были выложены в местных пабликах и социальных сетях.

Сообщается, что в рейде участвовало не менее сотни представителей ТЦК. Они проверяли у мужчин документы, многих силой грузили в автобус и увозили в неизвестном направлении. В тот же день подобные облавы проводились также в нескольких кафе и ресторанах. Для многих киевлян потребность в «хлебе и зрелищах» обернулась насильственной мобилизацией.

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Путин присвоил звание Героя России посмертно уфимцу Ильдару Суфиярову
12 октября 2024, 13:19

Фото: iStock/zim286

Президент России Владимир Путин присвоил звание Героя России посмертно жителю Уфы Ильдару Суфиярову, подписавшему контракт на службу в зоне СВО в мае 2023 года и погибшего в апреле этого года. Об этом в своём Telegram-канале написал глава Башкирии Радий Хабиров.
Старший лейтенант Суфияров командовал 2-м мотострелковым взводом 2-й мотострелковой роты полка «Башкортостан». 12 апреля 2024 года группа под командованием военного удерживала позиции в течение нескольких часов. Однако в ходе отражения атак Суфияров остался один. Он принял решение подорвать себя на гранате вместе с тремя украинскими военными, чтобы не сдаваться в плен.

Хабиров подчеркнул, что власти Башкирии откажут всю необходимую поддержку семье погибшего бойца, а также выразил благодарность Путину и главе Минобороны Андрею Белоусову за поддержку ходатайства о присвоении Суфиярову звания Героя России посмертно.

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«Нормально ходить даже не могут»: пленный рассказал о неготовности бойцов ВСУ вести бои
Пленный ВСУ: в армию набирают тех, кто даже не может ходить
12 октября 2024, 13:05

Фото: iStock/Michele Ursi

Многие из новых военных в рядах ВСУ не готовы вести боевые действия. Некоторые боятся обстрелов, а кто-то даже ходить не может в силу своего возраста, рассказал украинский военнопленный Анатолий Скикетский.
В настоящее время на Украине мобилизуют «всех подряд». Нередко на фронт отправляют людей 58-59 лет, которые порой не могут нормально ходить, не то, что вести боевые действия, рассказал боец в видео, представленном Минобороны РФ.

По словам Скикетского, командиры отправляют бойцов на задания, даже не ставя перед ними задачи. Они просто дают оружие и отправляют на поле боя.

Также пленный сообщил, что многие военные не возвращаются после отпуска, поскольку не хотят нести службу.

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#минобороны рф
#вс рф
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Минобороны озвучило потери ВСУ за минувшие сутки
МО РФ: потери ВСУ на разных направлениях составили до 1915 военных
12 октября 2024, 12:45

Фото: iStock/Vladislav Stepanov

Потери ВСУ за минувшие сутки на разных направлениях фронта составили до 1915 военных. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России в сводке, представленной в Telegram-канале.
Отмечается, что подразделения группировки войск «Центр» продолжают успешно продвигаться вглубь обороны украинских войск. Восточная группировка улучшила своё тактическое положение, а «Запад» занял более выгодные рубежи и позиции.

Кроме того, российскими военными нанесены поражающие удары по объектам энергетической инфраструктуры Украины, обеспечивающим работу военно-промышленного комплекса страны.

Также бойцы нескольких группировок войск нанесли поражение по десяткам бригад ВСУ на различных направлениях.

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#всу
#украина
#вс рф
#минобороны рф
#сво
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ВС РФ возводят понтонные мосты для переправки мирных жителей Курской области
12 октября 2024, 12:31

Фото: РИА Новости/Виталий Аньков

Российские военные возводят понтонные мосты для переправки мирных жителей Курской области. Об этом понтонер с позывным Белый сообщил в видео, опубликованном Минобороны России.
Отмечается, что переправы сооружают бойцы инженерного подразделения группировки войск «Север». С помощью таких мостов, помимо переправки мирных жителей, осуществляется обеспечение российских войск боеприпасами, техникой и иными необходимыми товарами.

Командир инженерно-сапёрного взвода с позывным Кузбасс рассказал, что перед установкой переправы военные производят техническую разведку местности в районе противоположного берега. Это необходимо, чтобы убедиться в отсутствии минных заграждений. Также они измеряют крутизну и проходимость берегов и глубину водоёма.

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Украина создала «дроны-драконы», выбрасывающие раскалённый металл
12 октября 2024, 11:55

Фото: iStock/oatawa

Украина модернизировала свои беспилотники и создаёт «дроны-драконы», на лету выбрасывающие раскалённый металл. Об этом сообщает американское издание The New York Times.
Усовершенствование данного типа вооружения заключалось в том, что к дронам прикрепили термитные заряды. Тем самым ВСУ создали оружие, способное выбрасывать расплавленный металл, горящий при температуре 2427 градусов.

По данным издания, использование термита не запрещается международным правом. Однако применение зажигательного оружия в гражданских районах запрещается Конвенцией ООН о «негуманном» вооружении.

Командир ударной роты БПЛА 68-й отдельной егерской бригады ВСУ Владислав заявил, что снабжение таким типом дронов вышло на более официальный уровень и намного улучшилось.

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#украина
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Волонтёр рассказала об убийстве детей военными ВСУ в Курской области
12 октября 2024, 10:15

Фото: iStock/eranicle

Волонтёр Мария, которая помогает эвакуировать мирных жителей и вывозить тела убитых из занятых ВСУ районов Курской области, рассказала о расстрелах гражданских, включая детей. Об этом пишет ТАСС.
Она подчеркнула, что украинские военные убивают мирных жителей, тела которых находят на территории, временно находящейся под контролем ВСУ. На обнаруживаемых телах фиксируются огнестрельные ранения. В числе погибших есть и дети.

Мария отметила, что с начала массированной атаки украинской армии на российский регион волонтёрами были вывезены порядка 600 жителей приграничных территорий. При этом часть людей, в первую очередь, в Кореневском районе удерживались украинскими бойцами в подвалах. Им не позволяли выходить наружу, а при попытке самовольно покинуть подвалы людей сразу же расстреливали.

Сама Мария также является уроженкой Кореневского района Курской области. Солдаты ВСУ убили её родственников: маму – инвалида первой группы, отца и 96-летнюю бабушку. После расстрела их дом был подорван, чтобы скрыть следы преступления.

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#курская область
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#волонтеры
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В Минобороны назвали число атаковавших Россию БПЛА в ночь на 12 октября
МО: В ночь на 12 октября силы ПВО сбили над российскими регионами 47 БПЛА ВСУ
12 октября 2024, 09:25

Фото: istockphoto/Oselote

В ночь на 12 октября над Азовским морем и ещё тремя российскими регионами были уничтожены и перехвачены 47 украинских беспилотников. Об этом сообщили в министерстве обороны РФ.
В пресс-службе российского оборонного ведомства рассказали подробности очередной попытки террористической атаки киевского режима на территорию России. Среди общего числа перехваченных БПЛА 17 дронов были уничтожены либо подавлены средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) над территорией Краснодарского края.

Кроме того, 16 украинских беспилотников были перехвачены над акваторией Азовского моря. Ещё 12 силы противовоздушной обороны сбили над Курской областью, два — над Белгородской.

Сегодня утром глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев рассказал, что в Приморско-Ахтарске и Славянске-на-Кубани в результате падения обломков дронов повреждения получили три жилых дома. Кроме того, сгорел припаркованный автомобиль. К счастью, обошлось без жертв.

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Spiegel: Для Киева окончание конфликта с Россией без уступок невозможно
12 октября 2024, 08:23

Фото: istockphoto/Jakub Laichter

В Киеве начали обсуждать новый сценарий завершения конфликта. Он уже не включает в себя жёсткую позицию по возврату утраченных территорий.
Об этом сообщает немецкое издание Der Spiegel со ссылкой на высокопоставленного украинского государственного чиновника. На условиях анонимности он рассказал журналистам, что раньше в Киеве считалось, Что исходом конфликта должна стать безоговорочная капитуляция России. Но сейчас очевидно, что без уступок это невозможно. По его словам, мирная сделка должна быть выгодной также и для России.

Собеседник издания также признал, что темпы поддержки Украины со стороны Запада будут снижаться вне зависимости от того, кто одержит победу на выборах в США. Также на ухудшение ситуации сказывается настроение как в войсках, где заметно упал моральный дух, так и среди гражданского населения. Люди больше не хотят воевать, заключил киевский чиновник.

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