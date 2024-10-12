Украина создала «дроны-драконы», выбрасывающие раскалённый металл

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Украина модернизировала свои беспилотники и создаёт «дроны-драконы», на лету выбрасывающие раскалённый металл. Об этом сообщает американское издание The New York Times.
Усовершенствование данного типа вооружения заключалось в том, что к дронам прикрепили термитные заряды. Тем самым ВСУ создали оружие, способное выбрасывать расплавленный металл, горящий при температуре 2427 градусов.
По данным издания, использование термита не запрещается международным правом. Однако применение зажигательного оружия в гражданских районах запрещается Конвенцией ООН о «негуманном» вооружении.
Командир ударной роты БПЛА 68-й отдельной егерской бригады ВСУ Владислав заявил, что снабжение таким типом дронов вышло на более официальный уровень и намного улучшилось.
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По данным издания, использование термита не запрещается международным правом. Однако применение зажигательного оружия в гражданских районах запрещается Конвенцией ООН о «негуманном» вооружении.
Командир ударной роты БПЛА 68-й отдельной егерской бригады ВСУ Владислав заявил, что снабжение таким типом дронов вышло на более официальный уровень и намного улучшилось.
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Анастасия Чинкова