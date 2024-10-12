В Минобороны назвали число атаковавших Россию БПЛА в ночь на 12 октября

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В ночь на 12 октября над Азовским морем и ещё тремя российскими регионами были уничтожены и перехвачены 47 украинских беспилотников. Об этом сообщили в министерстве обороны РФ.
В пресс-службе российского оборонного ведомства рассказали подробности очередной попытки террористической атаки киевского режима на территорию России. Среди общего числа перехваченных БПЛА 17 дронов были уничтожены либо подавлены средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) над территорией Краснодарского края.
Кроме того, 16 украинских беспилотников были перехвачены над акваторией Азовского моря. Ещё 12 силы противовоздушной обороны сбили над Курской областью, два — над Белгородской.
Сегодня утром глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев рассказал, что в Приморско-Ахтарске и Славянске-на-Кубани в результате падения обломков дронов повреждения получили три жилых дома. Кроме того, сгорел припаркованный автомобиль. К счастью, обошлось без жертв.
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Группа украинских беспилотников вторглась в воздушное пространство России
Кроме того, 16 украинских беспилотников были перехвачены над акваторией Азовского моря. Ещё 12 силы противовоздушной обороны сбили над Курской областью, два — над Белгородской.
Сегодня утром глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев рассказал, что в Приморско-Ахтарске и Славянске-на-Кубани в результате падения обломков дронов повреждения получили три жилых дома. Кроме того, сгорел припаркованный автомобиль. К счастью, обошлось без жертв.
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Группа украинских беспилотников вторглась в воздушное пространство России
Александр Бойцов