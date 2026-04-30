Достижения.рф

Беспилотники ВСУ атаковали Нижегородскую область

Baza: беспилотники ВСУ атаковали Нижегородскую область
Фото: iStock/bbsferrari

Серия взрывов прогремела в Дзержинске (Нижегородская область). Об этом проинформировал Телеграм-канал Baza.



По информации издания, в городе работает сирена воздушной тревоги. Как утверждают очевидцы, в разных районах города слышались звуки взрывов.

Согласно предварительным данным, город пытаются атаковать украинские беспилотники. В небе над Дзержинском появились яркие вспышки, свидетельствующие о работе ПВО. Сведения о пострадавших и разрушениях от местных властей не поступали.

Ранее в регионе объявили режим опасности БПЛА. По этой причине аэропорт Нижнего Новгорода временно прекратил принимать и выпускать воздушные суда до особого распоряжения.

Александр Огарёв

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0