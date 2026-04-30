30 апреля 2026, 01:24

Baza: беспилотники ВСУ атаковали Нижегородскую область

Серия взрывов прогремела в Дзержинске (Нижегородская область). Об этом проинформировал Телеграм-канал Baza.