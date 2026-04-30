Беспилотники ВСУ атаковали Нижегородскую область
Серия взрывов прогремела в Дзержинске (Нижегородская область). Об этом проинформировал Телеграм-канал Baza.
По информации издания, в городе работает сирена воздушной тревоги. Как утверждают очевидцы, в разных районах города слышались звуки взрывов.
Согласно предварительным данным, город пытаются атаковать украинские беспилотники. В небе над Дзержинском появились яркие вспышки, свидетельствующие о работе ПВО. Сведения о пострадавших и разрушениях от местных властей не поступали.
Ранее в регионе объявили режим опасности БПЛА. По этой причине аэропорт Нижнего Новгорода временно прекратил принимать и выпускать воздушные суда до особого распоряжения.
