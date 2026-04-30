Жителя Волгоградской области госпитализировали с осколочным ранением после атаки БПЛА

Один человек пострадал в результате атаки ВСУ на Волгоградскую область

Фото: iStock/shcherbak volodymyr

Система противовоздушной обороны (ПВО) отражает атаку беспилотников на Волгоградскую область. Об этом проинформировало правительство региона в Телеграм-канале.





Под ударом оказались объекты гражданской инфраструктуры в Алексеевском и Ольховском районах. Согласно полученным сведениям, в результате атаки БПЛА повреждения получил частный дом на территории первого муниципалитета.



«В Алексеевском районе в результате атаки повреждено индивидуальное жилое домовладение, житель госпитализирован с осколочным ранением ноги», — говорится в сообщении.