Жителя Волгоградской области госпитализировали с осколочным ранением после атаки БПЛА
Система противовоздушной обороны (ПВО) отражает атаку беспилотников на Волгоградскую область. Об этом проинформировало правительство региона в Телеграм-канале.
Под ударом оказались объекты гражданской инфраструктуры в Алексеевском и Ольховском районах. Согласно полученным сведениям, в результате атаки БПЛА повреждения получил частный дом на территории первого муниципалитета.
«В Алексеевском районе в результате атаки повреждено индивидуальное жилое домовладение, житель госпитализирован с осколочным ранением ноги», — говорится в сообщении.
Ранее серия взрывов прогремела над Липецком. По предварительной информации, город атаковали украинские беспилотники.