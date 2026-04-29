В Липецкой области объявили желтый уровень воздушной опасности
В Липецкой области объявили желтый уровень опасности. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС России, информирует ТАСС.
Как ранее сообщал губернатор Игорь Артамонов 14 апреля, в результате атаки украинских беспилотников на город Елец спасти женщину не удалось. Глава региона выразил соболезнования ее родным и близким.
Также в результате ударов пострадали пять мирных жителей, четверых из них госпитализировали. В нескольких жилых домах повредило окна.
Кроме того, атаке БПЛА подверглось село Долгоруково. Там произошел пожар в одном из жилых домов, однако пострадавших нет. Возгорание оперативно ликвидировали экстренные службы. Эвакуированные жильцы временно разместились у родственников. На месте происшествия работали оперативные службы, жителям пообещали оказать материальную помощь.
Перед этим над одним регионом России сбили 60 БПЛА ВСУ за сутки.
