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Беспилотники ВСУ атаковали паром в порту «Кавказ»

Губернатор Кондратьев: украинские БПЛА атаковали паром в порту «Кавказ»
23 июля 2024, 09:57
Фото: iStock/NiseriN

Фото: iStock/NiseriN

Краснодарский губернатор Вениамин Кондратьев написал в своем Telegram-канале, что дроны ВСУ атаковали паромное судно в порту «Кавказ».
По словам главы российского региона, начался локальный пожар, угрозы распространения огня нет. Кондратьев добавил, что в результате украинской атаки есть пострадавшие и погибший.

Губернатор выразил свои соболезнования родным и близким. Всем пострадавшим будет ​оказана необходимая помощь, ​добавил Кондратьев.



Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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