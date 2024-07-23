Беспилотники ВСУ атаковали паром в порту «Кавказ»

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Краснодарский губернатор Вениамин Кондратьев написал в своем Telegram-канале, что дроны ВСУ атаковали паромное судно в порту «Кавказ».
По словам главы российского региона, начался локальный пожар, угрозы распространения огня нет. Кондратьев добавил, что в результате украинской атаки есть пострадавшие и погибший.
Губернатор выразил свои соболезнования родным и близким. Всем пострадавшим будет оказана необходимая помощь, добавил Кондратьев.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Губернатор выразил свои соболезнования родным и близким. Всем пострадавшим будет оказана необходимая помощь, добавил Кондратьев.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова