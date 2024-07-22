Российская ракета ликвидировала 18 бойцов британского спецназа на Украине

Фото: iStock/e-crow
Полковник испанской армии в отставке Педро Баньос заявил, что российские военные нанесли точечный ракетный удар по дислокации иностранных наемников в районе Одессы. Об этом пишет «Военное дело».
Сообщается, что в результате удара погибло 18 бойцов. Кроме этого, 25 оказались ранены. Полковник отметил, что эту информацию ему рассказал очень надежный источник.
По его словам, такое количество погибших «пугает». Баньос отметил, что все эти военные являются представителями стран НАТО. Он обратил внимание, что они, скорее всего, задействованы для наведения беспилотников и ракет. Полковник считает, что бойцы SAS на Украине обучали украинские силы специальных операций на местах, а также проводили «дезорганизационные операции».
Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что около десяти иностранных наемников попали под удар ВС РФ в районе завода тяжелого краностроения «Краян» в Одессе, где находился склад с ракетами западного производства.
Пленный заявил, что ВСУ скрывают от мобилизованных их отправку на штурм. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
ВКС России уничтожили пункт дислокации Нацгвардии Украины ударом ФАБ-3000 — видео
Появились новые кадры штурма села Урожайное в ДНР
Стало известно, что ждет Зеленского в случае победы Трампа
«И мне говорят, что французские солдаты погибли. Это не наемники, которые являются французами, нет, это солдаты французской армии. Они были убиты в большом количестве, мне сказали, что количестве больше, чем в Алжире», — заявил он.
По его словам, такое количество погибших «пугает». Баньос отметил, что все эти военные являются представителями стран НАТО. Он обратил внимание, что они, скорее всего, задействованы для наведения беспилотников и ракет. Полковник считает, что бойцы SAS на Украине обучали украинские силы специальных операций на местах, а также проводили «дезорганизационные операции».
Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что около десяти иностранных наемников попали под удар ВС РФ в районе завода тяжелого краностроения «Краян» в Одессе, где находился склад с ракетами западного производства.
Пленный заявил, что ВСУ скрывают от мобилизованных их отправку на штурм. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
ВКС России уничтожили пункт дислокации Нацгвардии Украины ударом ФАБ-3000 — видео
Появились новые кадры штурма села Урожайное в ДНР
Стало известно, что ждет Зеленского в случае победы Трампа
Дарья Осипова