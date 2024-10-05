Беспилотники ВСУ атаковали пожарную часть МЧС России в Горловке ДНР

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Украинские беспилотники атаковали пожарную часть МЧС России в Горловке в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Отмечается, что беспилотники ВСУ весь вечер кружили над зданием подразделения МЧС в Горловке. После этого они осуществили сброс трёх боеприпасов на территорию частью.
По данным пресс-службы ведомства, личный состав пожарной части не получил ранений. При этом были серьёзно повреждены три пожарные автоцистерны.
Накануне стало известно, что в результате атаки украинского дрона в Горловке пострадал сотрудник МЧС. Его госпитализировали со сквозным ранением плеча. В настоящее время его жизни ничего не угрожает.
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По данным пресс-службы ведомства, личный состав пожарной части не получил ранений. При этом были серьёзно повреждены три пожарные автоцистерны.
Накануне стало известно, что в результате атаки украинского дрона в Горловке пострадал сотрудник МЧС. Его госпитализировали со сквозным ранением плеча. В настоящее время его жизни ничего не угрожает.
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Анастасия Чинкова