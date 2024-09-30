Боец ВС РФ «Большой» спас сослуживцев от налета драна ВСУ «Баба Яга»

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Российский боец Иван Ежов с позывным «Большой» из отряда БАРС-3 спас свой отряд от атаки украинского дрона «Баба Яга» на запорожском направлении. Об этом сообщает издание «Аргументы и факты».
По данным издания, «Большой» находился позиции со своей ротой. Тем временем соседний отряд смог частично обезвредить вражеский беспилотник типа «Баба Яга», однако обнаружил сове местонахождение.
Имея опыт в зоне спецоперации, «Большой» оперативно приказал своим подчиненным уйти в укрытие, что спасло их от последующего налета вражеских дронов.
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Имея опыт в зоне спецоперации, «Большой» оперативно приказал своим подчиненным уйти в укрытие, что спасло их от последующего налета вражеских дронов.
«Потом бросили заряды по блиндажу. Его тоже сильно повредило. Но из ребят никто не спал. Все были в готовности. В общем отделались звоном в ушах», — рассказал «Большой».
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Элина Позднякова