Беспилотники ВСУ атаковали производственное предприятие и здание строящегося ТЦ в Махачкале
Беспилотник ВСУ ударил по предприятию в Дагестане
Беспилотник ВСУ нанес удар по предприятию в Дагестане. Об этом сообщил глава региона Сергей Меликов в своем блоге.
В настоящий момент нет информации о пострадавших и разрушениях вследствие атаки. На месте инцидента работают соответствующие службы. Все государственные структуры функционируют в режиме оперативного реагирования.
Дополнительно предпринимаются все необходимые меры для защиты граждан и объектов. В связи с происшествием в регионе объявлен режим беспилотной опасности. Меликов призвал жителей соблюдать повышенные меры предосторожности, включая уклонение от пребывания на открытых пространствах улиц.
