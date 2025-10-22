Силы ПВО отразили атаку БПЛА в Ростовской области
Силы противовоздушной обороны успешно отразили ночную атаку беспилотников в Ростовской области. Воздушные цели уничтожили в небе над Чертковским районом, написал губернатор региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.
Наземных последствий и разрушений после инцидента не зафиксировали. Согласно публикации Слюсаря, в результате атаки ВСУ никто из местных жителей не пострадал.
Точное количество сбитых БПЛА не указывается.
Ранее сообщалось, что дроны ВСУ совершили массированную ночную атаку на территорию Мордовии. После нападения беспилотников на одном из предприятий зафиксировали повреждения. В настоящий момент на месте происшествия оперативно работают все экстренные службы.
Читайте также: