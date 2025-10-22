ПВО уничтожила по три БПЛА ВСУ в Ленинградской и Псковской областях
Силы противовоздушной обороны уничтожили по три украинских беспилотника в небе над Ленинградской и Псковской областями. Об этом сообщили губернаторы соответствующих регионов Александр Дрозденко и Михаил Ведерников в своих соцсетях.
Дрозденко уточнил в личном Telegram-канале, что средства ПВО РФ устранили воздушные цели в Лужском районе. При этом ни пострадавших, ни разрушений не зафиксировано.
Утром 22 октября Ведерников также доложил о ликвидации БПЛА ВСУ. Он написал в личном канале мессенджера Max, что никто из жителей Псковской области в результате нападения беспилотников не пострадал.
