ПВО уничтожила по три БПЛА ВСУ в Ленинградской и Псковской областях

22 октября 2025, 07:10

Фото: iStock/bbsferrari

Силы противовоздушной обороны уничтожили по три украинских беспилотника в небе над Ленинградской и Псковской областями. Об этом сообщили губернаторы соответствующих регионов Александр Дрозденко и Михаил Ведерников в своих соцсетях.





Дрозденко уточнил в личном Telegram-канале, что средства ПВО РФ устранили воздушные цели в Лужском районе. При этом ни пострадавших, ни разрушений не зафиксировано.



