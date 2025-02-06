Беспилотники ВСУ атаковали Ростовскую область

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Противовоздушная оборона отразила атаку украинских беспилотников в Ростовской области. Об этом сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.
«Минувшей ночью силы и средства противовоздушной обороны отразили воздушную атаку на Ростовскую область», — написал Слюсарь в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что вражеские беспилотники ликвидированы в Каменске, Донецке, Каменском, Миллеровском и Чертковском районах.
По словам врио главы региона, пострадавших при украинской атаке нет, как и разрушений на земле.
Ранее депутат Госсовета РТ и Герой России Расим Баксиков предупредил, что киевский режим использует снимки и видео атак БПЛА, опубликованные в сети, для ведения информационной войны.
Он подчеркнул, что публикация в интернете фотографий с атаками БПЛА или их последствиями помогает противнику, потому важно проявлять гражданскую ответственность.
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