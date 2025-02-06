В Киеве прогремели взрывы на фоне объявленной воздушной тревоги

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В Киеве прогремели взрывы на фоне объявленной в городе воздушной тревоги. Об этом сообщают украинские СМИ.
Сигнал воздушной тревоги был объявлен в украинской столице с 2:23. Также ранее сообщалось о взрывах в Черкасской области.
«Радио 1» также писало о взрывах в Сумах и Харькове, где также была объявлена воздушная тревога. Позднее в этих городах сообщалось о повторных взрывах.
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Иван Мусатов