Украинские СМИ сообщают о взрывах в двух городах страны

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В Харькове и Сумах прогремели взрывы на фоне объявленной воздушной тревоги. Об этом сообщают украинские СМИ.
На данный момент воздушная тревога действует в семи областях Украины. Помимо Харьковской и Сумской, опасность объявлена Черниговской, Киевской, Черкасской, Полтавской, Кировоградской и Днепропетровской областях.
Ранее «Радио 1» писало об использовании киевским режимом снимков и видео атак беспилотников. Это делается с целью ведения информационной войны. Таким образом украинская сторона пытается наносить удары по населению России.
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Иван Мусатов