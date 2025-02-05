Продвижение в Курской области, стрелковые бои под Каменском, контратаки ВСУ в Часов Яре: последние новости СВО

Российские войска продолжают активные действия на нескольких направлениях фронта. В Курской области ВС РФ успешно продвигаются вглубь обороны противника, на Херсонском направлении российские силы наносят удары по позициям ВСУ, сосредоточенным на левобережье Днепра. Подробнее о ситуации в зоне СВО расскажет «Радио 1».