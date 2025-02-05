Продвижение в Курской области, стрелковые бои под Каменском, контратаки ВСУ в Часов Яре: последние новости СВО

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Российские войска продолжают активные действия на нескольких направлениях фронта. В Курской области ВС РФ успешно продвигаются вглубь обороны противника, на Херсонском направлении российские силы наносят удары по позициям ВСУ, сосредоточенным на левобережье Днепра. Подробнее о ситуации в зоне СВО расскажет «Радио 1».
Курская область
В районе села Свердликово обстановка остаётся стабильной. Российские силы укрепились на северной окраине населённого пункта, в то время как в самом селе и его окрестностях продолжаются встречные бои, стороны пытаются удержать контроль над ключевыми позициями. Активные боевые действия продолжаются в лесополосах у деревни Кругленькое, где российские войска ведут наступление в направлении Николаевки, стремясь улучшить свои тактические позиции.
В районах населённых пунктов Старая и Новая Сорочина ВС РФ добились тактических успехов. После небольшого продвижения подразделения укрепляются на новых рубежах, создавая условия для дальнейшего наступления. В населённых пунктах Погребки, Русское Поречное и Черкасское Поречное обстановка остаётся неизменной. Линия фронта в Мартыновке также не претерпела значительных изменений.
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Херсонское направление
Поступили сведения о размещении российских подразделений на острове Большой Потёмкин, который находится к югу от Херсона. Площадь этого острова составляет более 20 квадратных километров, и он может стать стратегически важной базой для возможного форсирования Днепра и обхода Херсона с юго-западной стороны. Вооружённые силы Украины зафиксировали около 30 артиллерийских обстрелов позиций на левом берегу Днепра, однако информации о разрушениях и потерях не поступало.
Запорожское направление
На этом участке продолжаются позиционные столкновения, и линия фронта остаётся практически неизменной. Российские беспилотники регулярно наносят удары по укреплениям ВСУ в районах населённых пунктов Малая Токмачка и Орехов. В Каменском отмечаются перестрелки с использованием стрелкового оружия. В Васильевском округе украинский дрон атаковал школьный автобус, в результате чего пострадали пятеро детей и водитель. Все пострадавшие получили необходимую медицинскую помощь.
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Донецкое направление
В районе Торецка ситуация вокруг шахты «Торецкая» остаётся неопределённой. Поступают противоречивые сообщения о том, что шахта контролируется российскими силами и там проводятся операции по зачистке. Однако эти сведения не подтверждены официальными источниками.
Часовоярское направление
На Часовярском направлении российские войска получили подкрепления и усилили свои атаки по всей линии фронта: в северной части города, микрорайоне Шевченко на юге и в центральной части застройки. Вооружённые силы Украины организуют оборонительные действия и предпринимают контратаки.
Северское направление
В районе Белогоровки наблюдается активизация боевых действий. Российские подразделения стремятся занять южные и восточные отроги горы Белая, что даст им тактическое преимущество и контроль над значительной частью фронта.
Краснолиманское направление
Российские войска расширили свой плацдарм за рекой Жеребец, продвинувшись более чем на 1 км в направлении населённых пунктов Колодези, южнее и западнее Ивановки. Это продвижение создаёт угрозу окружения позиций ВСУ с запада, что может повлиять на ситуацию в Торском и Заречном и обеспечить выход к окраинам Лимана. В Тернах, Ямполовке и Торском продолжаются локальные бои.
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Купянское направление
На южном фланге наступление российских войск замедлилось, однако позиционные бои в районе населённых пунктов Загрызово, Лозовая и Зелёный Гай продолжаются. На северном фланге противник сосредоточил силы для сдерживания дальнейшего продвижения российских войск и может готовиться к контратакам.
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