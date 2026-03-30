Беспилотники ВСУ атаковали Самарскую область
В окрестностях Тольятти сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Об этом проинформировал Телеграм-канал SHOT.
Жители города в беседе с изданием рассказали, что в нескольких районах прогремели взрывы. В общей сложности было не менее пяти громких хлопков. Кроме того, очевидцы наблюдали яркие вспышки в небе и слышали звук мотора, напоминающий двигатель беспилотника.
По предварительной информации, украинские дроны пытаются прорвать систему ПВО и атаковать цели в Тольятти. Сведения о разрушениях и пострадавших не поступали.
За несколько часов до этого губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев объявил угрозу атаки БПЛА в регионе. Вместе с тем в аэропорту Курумоч ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.
