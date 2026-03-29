Один человек погиб в результате атаки ВСУ на Таганрог
Жертвой удара украинского беспилотника по Таганрогу стал мирный житель. Об этом в соцсетях сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.
Массированная атака БПЛА на Ростовскую область продолжается уже несколько часов. Беспилотники ВСУ пытаются поразить объекты на территории Таганрога, работает система противовоздушной обороны.
«На месте происшествия в зонах падения обломков БПЛА работают экстренные службы. Есть возгорания и разрушения на земле. Люди эвакуированы. Данные уточняются. Работа по отражению воздушной атаки в Таганроге продолжается», — заявил Слюсарь.По его словам, еще один человек пострадал. Медики оказывают ему необходимую помощь. Перед этим появилась информация, что ВСУ нанесли удар по школе в Таганроге.