Две женщины пострадали в результате удара ВСУ по Белгородской области
Село Белянка в Шебекинском округе атаковали украинские беспилотники. В результате происшествия пострадали две местные жительницы, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в соцсетях.
Одна из женщин получила множественные осколочные ранения от удара FPV-дрона по автомобилю. Пострадавшую доставили в Шебекинскую центральную районную больницу в тяжелом состоянии с помощью бойцов самообороны. После детонации БПЛА автомобиль загорелся. По предварительной информации, в салоне могли находится еще люди. Оперативные службы планируют обследовать транспортное средство при дневном свете.
Второй целью ВСУ стал также гражданский автомобиль. При ударе по нему осколочные ранения получила другая местная жительница. Медики оценивают ее состояние как тяжелое и планируют перевезти пациентку в городскую больницу №2 в Белгороде.
