Беспилотник ВСУ упал на жилой дом в Краснодаре

Фото: iStock/shcherbak volodymyr

В Краснодаре несколько квартир получили повреждения после атаки украинского беспилотника. Об этом рассказали в Телеграм-канале регионального оперштаба.



Под ударом оказался Прикубанский округ. В одном из многоквартирных домов, куда попал дрон, выбило стекла в окнах квартир на соседних этажах.

Как сообщает SHOT, местные жители услышали минимум три взрыва примерно за полчаса до полуночи. Вместе с тем в одном из районов Краснодара очевидцы заметили яркую вспышку в небе. По предварительной информации, в результате инцидента есть пострадавшие. На месте происшествия работают оперативные и специальные службы.

Ранее в Белгородской области госпитализировали двух женщин после удара ВСУ по гражданским автомобилям.

Александр Огарёв

