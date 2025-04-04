Беспилотники ВСУ атаковали сельхозпредприятие в Брянской области

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Вооружённые силы Украины (ВСУ) атаковали с помощью дронов сельхозпредприятие в Брянской области, сообщил глава региона Александр Богомаз в своём телеграм-канале.
По его словам, пострадавших нет, повреждено здание фермы и трактор.
Ранее Богомаз сообщил, что в результате удара беспилотников ВСУ по посёлку Белая Березка в Брянской области погиб один человек, ещё один получил ранения.
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Ранее Богомаз сообщил, что в результате удара беспилотников ВСУ по посёлку Белая Березка в Брянской области погиб один человек, ещё один получил ранения.
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Анастасия Чубина