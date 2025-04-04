ВСУ предлагают вознаграждение за голову снайпера ВС РФ

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ВСУ готовы дать вознаграждение за голову российского снайпера из Дагестана с позывным «Мага», пишет газета «Красная звезда».
«Мага» родился в Дагестане и сейчас служит в подразделении группировки войск «Восток».
Отмечается, что однажды боец уничтожил сразу семь пулемётных точек боевиков ВСУ на Кураховском направлении. А при освобождении Угледара «Мага» первым вошёл в населённый пункт.
По словам самого «Маги», боевая задача снайпера в среднем длится от трёх до пяти суток. При этом основная сложность состоит в том, чтобы скрытно занять боевую позицию и незаметно её же покинуть, не оставив следов.
Известно, что снайпер ещё в 1990-е проходил службу по призыву в Чечне, а в зону СВО попал при мобилизации.
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«За его голову укронацисты и по сей день готовы дать внушительное вознаграждение, ведь на его снайперском счету не одна сотня боевиков. Говорят, если противник знает, что сегодня на передке работает некий «Мага», то лучше не высовываться. А точнее, не высовываться вообще и как можно дольше», — говорится в сообщении.
Отмечается, что однажды боец уничтожил сразу семь пулемётных точек боевиков ВСУ на Кураховском направлении. А при освобождении Угледара «Мага» первым вошёл в населённый пункт.
По словам самого «Маги», боевая задача снайпера в среднем длится от трёх до пяти суток. При этом основная сложность состоит в том, чтобы скрытно занять боевую позицию и незаметно её же покинуть, не оставив следов.
Известно, что снайпер ещё в 1990-е проходил службу по призыву в Чечне, а в зону СВО попал при мобилизации.
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Элина Позднякова