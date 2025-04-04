«Страшные потери»: Алаудинов раскрыл подробности атаки ВСУ на Белгородскую область

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ВСУ понесли страшные потери при попытке вторжения в Белгородскую область. Такое заявление сделал замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» МО РФ генерал-лейтенант Апты Алаудинов в эфире Первого канала.
По его словам, на сегодняшний день обстановка для ВС РФ в Белгородской области складывается довольно хорошо, если учитывать тот факт, что еще две недели назад украинские боевики вновь попытались прорвать границу РФ и зайти на территорию Белгородской области.
Он подчеркнул, что украинская армия не может добиться каких-либо успехов на территории Белгородчины.
Ранее Алаудинов подчеркивал, что ВСУ не смогут дойти до Белгорода.
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«Сейчас все под контролем, эти участки зачищаются. Противник не устает забрасывать новое и новое мясо, хотя видит, что ежедневно несет просто страшные потери», — сказал Алаудинов.
Он подчеркнул, что украинская армия не может добиться каких-либо успехов на территории Белгородчины.
Ранее Алаудинов подчеркивал, что ВСУ не смогут дойти до Белгорода.
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Элина Позднякова